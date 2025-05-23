"Он украл выборы". Вышла книга о том, как окружение Байдена скрывало правду о его здоровье

20 мая в продажу вышла книга о Джо Байдене Original sin (на русский можно перевести как "Первородный грех") с подзаголовком "Упадок президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться на второй срок".
Авторы книги — журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон — подробно рассказывают о здоровье 46-го президента США, ментальном и физическом, во время его срока и особенно — во время избирательной кампании 2023–2024 года.
Кто авторы книги?
Джейк Таппер — ведущий CNN и главный корреспондент телеканала в Вашингтоне, он выполнял роль модератора на дебатах кандидатов в президента Дональда Трампа и Джо Байдена летом 2024 года. Алекс Томпсон — корреспондент по вопросам национальной политики издания Axios.
Для своей книги они поговорили примерно с 200 людьми. Среди них — высокопоставленные чиновники из Белого дома, члены Конгресса, политические доноры.
"Кто-то из них, возможно, никогда не признает, что говорил с нами, но все они в курсе, что в этой книге только правда", — пишут журналисты.
Большинство собеседников согласились поговорить с Таппером и Томпсоном только после президентских выборов в ноябре 2024 года.
"Некоторые из наших собеседников выразили сожаление, что он не сделали большего, или что они ждали так долго, — пишут авторы. — Многие испытывали злость и чувствовали себя по-настоящему преданными, не только Байденом, но и его ближайшим окружением, советниками, союзниками, семьей".
О чем эта книга?
Книга представляет едкий портрет пожилого эгоистичного президента, изолированного от реальности, который пытается переизбраться в 2024 году, несмотря на свое слабеющее здоровье и угасающие когнитивные способности, резюмирует Guardian.
В "Первородном грехе" подробно рассказывается, как истинное состояние Байдена было скрыто не только от избирателей, но и от доноров, политиков и коллег по Демократический партии.
В итоге у Таппера и Томпсона получилась пошаговая реконструкция того, как люди, близкие к упрямому стареющему президенту, способствовали его донкихотскому решению баллотироваться на второй срок, пишет New York Times.
Если библейская история о первородном грехе — это притча об опасности невинной тяги к знаниям, то книга журналистов — об опасности умышленного игнорирования реальности.
Книга, пишет в своей рецензии для журнала Atlantic Тайлер Остин Харпер, больше всего напоминает отчет патологоанатома: она без каких-либо эмоций описывает жуткую политическую "аварию" со всеми медицинскими подробностями.
В книге поднимается вопрос, что в США, возможно, не было президента, способного исполнять свои обязанности, с тех пор, как Барак Обама покинул Белый дом в 2017 году, заключает Харпер.
Несколько эпизодов из книги
Близкие Байдена, пишут Таппер и Томпсон, говорят, что первые признаки ухудшения здоровья у политика были заметны еще в 2015 году, после смерти его сына Бо от глиобластомы.
В качестве примера авторы "Первородного греха" приводят записи разговоров Байдена с писателем Марком Звонитцером, который стал соавтором мемуаров политика, в 2017 году.
"Он пытался запомнить некоторые вещи, иногда ему было трудно говорить, и зачастую он терял нить своей мысли", — пишут Таппер и Томпсон.
"Байдену было очень трудно в 2017 году, — продолжают они. — Казалось, что его когнитивные способности ухудшались".
Эти записи, в частности, использовал специальный прокурор Роберт Гур, который расследовал то, как Байден обращался с засекреченными материалами. В отчете, опубликованном в феврале 2024 года, Гур назвал президента США "вызывающим симпатию доброжелательным пожилым мужчиной с плохой памятью".
Избирательная кампания — 2020
Во время избирательной кампании 2020 года Байден должен был поговорить под запись с избирателями по Zoom. Вот как Таппер и Томпсон описывают реакцию команды Байдена, получившей отснятый материал:
"Эти видео были ужасными, — сказал один из высокопоставленных демократов. — Он совсем не мог следить за разговором".
"Я не мог в это поверить, — сказал второй демократ, который не видел Байдена несколько лет. — Это будто бы был другой человек. Это было невообразимо. Как будто ты смотришь на своего дедушку, которому явно не стоит водить машину".
Они пригласили специальную команду, которая должна была отредактировать видео, чтобы это вообще можно было показать — даже если получится в итоге лишь несколько минут. Им пришлось проявить креативность.
После редактуры эти записи, скорее всего, были бы нормально восприняты зрителями. Байден вел себя не хуже, чем любой другой пожилой человек во время звонка по Zoom. Но два демократа, которых привлекли к работе над роликом, были ошарашены. "Я не думал, что он сможет быть президентом", — сказал второй демократ. После того, что они увидели, они не могли представить себе, как Байден сможет исполнять обязанности президента.
Впрочем, два других высокопоставленных демократа объяснили неудачную съемку тем, что в Zoom все выглядят неловко.
На посту президента
Окружение Байдена использовало разные приемы, чтобы скрыть его состояние.
Серьезные дела обсуждались только с 10 утра до 4 дня; спичрайтеры получили инструкции, что его речи должны быть короткими, чтобы Байдену не пришлось стоять слишком долго; для президентского борта использовался короткий трап.
Когда надо было снять видео с Байденом, утверждается в книге, его помощники иногда вели запись "в замедленном темпе, чтобы сгладить, насколько медленно он на самом деле ходил". К концу 2023 года команда президента старалась как можно больше сместить его раcписание в сторону полудня.
В 2021 году Байден, пишут авторы книги, встретился с демократами из палаты представителей, чтобы попросить их проголосовать за инвестиции в инфраструктуру в размере 1,2 триллиона долларов.
Но после многословных ремарок, который один из присутствовавших назвал "невнятными", Байден так и и не попросил о поддержке. Многие политики, правда, решили, что это был такой стратегический ход.
Чуть позже Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представитель, попросила Байдена вновь обратиться к демократам, надеясь, что на этот раз он призовет их проголосовать за предложение.
Байден закончил свое выступление, которое один из присутствовавших описал как "непоследовательное и бессвязное", просьбой. "Это все, что я хочу сказать… давайте сделаем это". Однако Байден так и не упомянул, что именно он хочет от них.
Пелоси, как пишут Таппер и Томпсон, решила, что Байден вновь сделал так из стратегических соображений.
Другой высокопоставленный член Демократической партии сказал: "Мы задавались вопросом: он забыл огласить свою просьбу, или это было просто поведение очень осторожного политика? Учитывая его запинание и возраст, мы никогда не понимали до конца, что же на самом деле происходит".
В 2022 году, рассказали собеседники Таппера и Томпсона, Байден стал забывать имена своих ближайших соратников. Так, своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана президент назвал "Стивом" как минимум дважды, а директора по коммуникации Кейт Бедингфилд он однажды назвал просто "прессой".
В 2023 году спецпрокурор Роберт Гур провел пятичасовой разговор с Байденом в рамках расследования обращения с конфиденциальными документами. В ходе разговора Байден забывал слова и даты, и временами терял мысль и отвлекался на другие темы.
Как пишут Таппер и Томпсон, члены администрации Байдена к 2024 году уже не верили, что могут рассчитывать на президента, если международный кризис (или другая чрезвычайная ситуация) произойдет посреди ночи.
Кампания — 2024
В июне 2024 года на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании Байден не смог узнать актера Джорджа Клуни, пишут Таппер и Томпсон, хотя президент был знаком с ним много лет.
Срежисированное мероприятие в 2024 году, на котором Байдену должны были задавать якобы свои собственные вопросы простые американцы, пришлось отменить.
"Некоторые говорили, что команда, подготавливавшая площадку, провалилась, и освещение в спортзале было ужасным. Другие признали, что проблема была куда более серьезной, и ее гораздо сложнее решить. Этой проблемой был Байден", — пишут авторы книги.
Физическое здоровье Байдена тоже становилось хуже. Команда президента обсуждала, не нужно ли ему инвалидное кресло; но они не хотели использовать его до того, как будет избран новый президент.
Так что к печально известным дебатам между Байденом и Трампом, которые модерировал Таппер, ближайшее окружение политика знало о его состоянии.
Во время дебатов коллега Таппера, пишет он, передала ему записку: "Он [Байден] только что проиграл выборы".
За этим последовала череда известных событий: Байден назвал себя первой чернокожей женщиной, работающей с первым чернокожим президентом; на саммите НАТО представил президента Украины Владимира Зеленского президентом Путиным, а своего вице-президента Камалу Харрис — Дональдом Трампом.
Утром после выборов 2024 года Байден проснулся, думая, что если бы он остался в президентской гонке, то он бы ее выиграл, пишут Таппер и Томпсон.
"Это показывали опросы, постоянно повторял он. В его рассуждении была лишь одна проблема: его социологи сказали нам, что таких опросов не было в природе".
Яркие цитаты из книги
"Это было отвратительно. Он украл выборы у Демократической партии; он украл их у американского народа" (анонимный член партии, работавший над ее стратегией, который публично защищал Байдена)
"Мы старались защитить его от его собственной команды, так что многие не осознавали, насколько сильно его состояние ухудшилось" (анонимный помощник Байдена).
"Да кто, черт побери, управляет страной?!" (анонимный высокопоставленный демократ)
"Страной управляли пять человек, и Джо Байден был в лучшем случае старшим членом этой группы" (анонимный источник, близкий к администрации Байдена)
"Он не может этого сделать. Это безумие. Безумие. Безумие" (анонимный помощник Байдена о своих мыслях в марте 2024 года)
"Ему надо было просто победить [в 2024 году], а потом он мог бы исчезнуть из поля зрения на четыре года, лишь время от времени подавая признаки жизни" (анонимный помощник Байдена)
"Это все Байден. Он все нам испортил" (Дэвид Плафф, глава избирательной кампании Барака Обамы в 2008 году и советник предвыборного штаба Камалы Харрис. В оригинале используется более грубый язык: he totally fucked us).
"Это как разговаривать со своим дедушкой" (бывший лидер европейской страны, который встретился с Байденом в 2021 году)
Слова авторов, Джейка Таппера и Алекса Томпсона
"Те, кто пытался оправдать описанное здесь поведение угрозой второго срока Трампа, должны были вернуться к реальности из-за этих опасений, а не отдаляться от нее"
"Читатели, которые уверены, что Байден был лишь оболочкой, еле способной связать два предложения, с самого начала своего президентского срока, не найдут поддержки этой точки зрения здесь"
"Они [окружение президента] сохраняли почти что религиозную веру в то, что Байден вновь поднимается. И как и в любой религии, скептицизм был запрещен".
"То, что весь мир увидел на его единственных дебатах в 2024 году, не было аномалией. Дело было не в простуде, не в том, что он был недостаточно — или слишком сильно — подготовлен. Это не был просто слегка уставший человек".
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Здоровье Байдена сейчас
Книга Таппера и Томпсона вышла всего лишь через несколько дней после того, как Джо Байден объявил о своем диагнозе — рак простраты с метастазами в кости. Достаточно серьезная стадия заболевания, которое зачастую диагностируется раньше, породила спекуляции о том, был ли рак у Байдена, пока он занимал пост президента.
"Вплоть до пятницы [16 мая], у президента Байдена никогда не был диагностирован рак простаты", — заявил помощник политика. Но предыдущий раз 46-го президента проверяли на это заболевание больше десяти лет назад.
Онколог Иезекииль Эмануэль предположил, что у Байдена, скорее всего, был рак, когда он только стал президентом в 2021 году. Но доктор Роберт Фиглин, исполняющий обязанности директора онкологического центра Cedars-Sinai Cancer, сказал Би-би-си, что рак простраты может развиваться очень агрессивно, и рекомендовал не "предполагать, что кто-то где-то что-то пропустил".
В начале июля выйдет еще одна книга о президентской кампании- 2024. Ее авторы пишут, что помощники Байдена решили не проводить тест когнитивных способностей президента в начале 2024 года.
Таппер и Томпсон в ответ на эту информацию приводят комментарий врача, который был консультатом медицинской команды Белого дома на протяжении последних четырех президентских сроков.
"Если нет диагноза, то нечего и разглашать", — сказал он.