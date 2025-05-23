"Он украл выборы". Вышла книга о том, как окружение Байдена скрывало правду о его здоровье

"Байдену было очень трудно в 2017 году, — продолжают они. — Казалось, что его когнитивные способности ухудшались".

Эти записи, в частности, использовал специальный прокурор Роберт Гур, который расследовал то, как Байден обращался с засекреченными материалами. В отчете, опубликованном в феврале 2024 года, Гур назвал президента США "вызывающим симпатию доброжелательным пожилым мужчиной с плохой памятью".

Избирательная кампания — 2020

Во время избирательной кампании 2020 года Байден должен был поговорить под запись с избирателями по Zoom. Вот как Таппер и Томпсон описывают реакцию команды Байдена, получившей отснятый материал:

"Эти видео были ужасными, — сказал один из высокопоставленных демократов. — Он совсем не мог следить за разговором".

"Я не мог в это поверить, — сказал второй демократ, который не видел Байдена несколько лет. — Это будто бы был другой человек. Это было невообразимо. Как будто ты смотришь на своего дедушку, которому явно не стоит водить машину".

Они пригласили специальную команду, которая должна была отредактировать видео, чтобы это вообще можно было показать — даже если получится в итоге лишь несколько минут. Им пришлось проявить креативность.