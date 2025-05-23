Визит Мерца в Литву: сомнения в надежности ФРГ развеялись

Построить базу и опередить Путина

Бригаду бундесвера развернут в местечке Руднинкай в 30 километрах от столицы. Она будет насчитывать почти 5 тысяч военнослужащих и 2 тысячи единиц техники, включая несколько десятков танков. Официальный срок полного развертывания - 2027 год. В Литве хотели бы видеть немецких солдат и офицеров раньше, хотя бы во второй половине следующего года. Автор не раз беседовал с литовскими военными аналитиками. Они считают, что военная провокация России против Литвы с целью продемонстрировать нерешительность и бессилие НАТО значительно вероятнее до прибытия бригады бундесвера.

Эмблема 45-й бригады бундесвера в Литве. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Однако немецким военным требуется современная база. Ее Литве еще предстоит построить за счет своего военного бюджета. Ориентировочно база обойдется в один миллиард евро. При этом страна поднимет расходы на оборону в период 2026-2030 года до 5 с лишним процентов ВВП.

"Страна с новой политикой в сфере обороны и безопасности"

Политолог Штефан Мелле (Stefan Melle) сомневается, что даже если литовцы построят базу в рекордные сроки, это сильно ускорит прибытие немецких военных: "Возможно они прибудут чуть раньше, но не намного. И дело не только в том, что в Германии все делается строго по утвержденному плану. Проблема в том, чтобы отобрать необходимое число солдат и офицеров. При нынешнем состоянии бундесвера это не так просто".

Несмотря на эти сложности, в Литве были очень рады визиту Мерца. Когда батальон передового базирования был впервые дислоцирован в Рукле в 2017 году, автору не раз приходилось слышать от литовских собеседников: "Немцы ненадежные. Если Путин нападет, то они станут звонить в Берлин, спрашивать разрешения стрелять". Сегодня все иначе. "Любые сомнения в надежности Германии, как союзника, в Литве развеялись, - считает экс-министр Раса Юкнявичене. - Это страна с новой политикой в сфере обороны и безопасности. Мы верим, что это необратимо".