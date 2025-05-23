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Визит Мерца в Литву: сомнения в надежности ФРГ развеялись

Министры обороны ФРГ Писториус и Литвы Шакалене, канцлер Фридрих Мерц и президент Литвы Науседа посещают 45-ю бригаду бундесвера неподалеку от Вильнюса.

Канцлер Фридрих Мерц убеждает Литву, что Германия, если потребуется, поставит надежный заслон российской агрессии. В Вильнюсе он объявил о начале несения службы по защите Литвы бригадой бундесвера.

Прилагательное "исторический" без преувеличения точно характеризует визит в Литву федерального канцлера Фридриха Мерца (Friedrich Merz), состоявшийся в четверг, 22 мая. В Вильнюсе в присутствии президента Гитанаса Науседы и членов литовского кабинета министров глава немецкого правительства вместе с министром обороны Борисом Писториусом (Boris Pistorius) объявил о начале несения службы по защите территории Литвы бригадой бундесвера. Это первое со времен Второй мировой войны размещение немецкой армии за границей на постоянной основе.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Вильнюс.

Немецкую делегацию тепло приветствовали вильнюсцы, которые имели возможность посмотреть образцы военной техники и поговорить с немецкими военными.

Шашлыки с Мерцем

Особо теплый прием, оказанный Мерцу в Литве, не случаен. Он уже приезжал в страну, когда был лидером оппозиции, и посетил батальон передового базирования НАТО. Три таких многонациональных отдельных подразделения дислоцированы в трех балтийских государствах с 2017 года как символ солидарности союзников со странами восточного фланга альянса. Батальон в Литве, который теперь трансформируется в бригаду постоянной дислокации, был сформирован на основе бундесвера в городке Рукла в 90 километрах к северо-западу от Вильнюса. Приезд Мерца тогда оставил по себе особую память.

Стандартная программа любой немецкой парламентской или правительственной делегации обычно включает в себя визит в расположение батальона. Обычно посещение длится не более часа: доклад командования о состоянии дел, осмотр места дислокации, краткая беседа с личным составом и фото на память. Мерц, возглавлявший оппозионную фракцию Христианско-демократического союза, провел в гарнизоне пять часов, поговорил едва ли не с каждым военнослужащим, а затем устроил пикник-барбекю для всего батальона и сопровождавших его литовских чиновников и военных.

Мерц: Оборона Вильнюса - это также оборона Берлина

"Ни Меркель, ни Шольц, ни немецкие министры никогда не делали ничего подобного, - рассказывал мне один из организаторов визита. - Мерц хотел показать - и показал - что серьезно воспринимает российскую угрозу, что судьба Литвы и Балтии для него по-настоящему важна". В отличие от своего предшественника Олафа Шольца, нынешний канцлер служил в армии в самоходной артиллерии. "Для Мерца военная служба - важная часть его биографии, - сказал в беседе с DW немецкий политолог Штефан Мелле. - И общение с военными, и вообще темы, связанные с армией, ему близки".

Канцлер ФРГ Мерц и президент Литвы Науседа в Вильнюсе.

Во время нынешнего визита Мерц свои взгляды на европейскую безопасность и роль в ней Германии постарался донести до Литвы, союзников - и до Путина. "Оборона Вильнюса - это также оборона Берлина", - сказал Мерц, выступая на Кафедральной площади Вильнюса.

"Поездка в Литву стала для Мерца одной из первых после вступления в должность канцлера. Это воспринимается у нас как доказательство серьезного отношения Германии к своей новой роли одного из ведущих гарантов безопасности Европы", - отметила в интервью DW бывший министр обороны Литвы, ныне депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене.

Построить базу и опередить Путина

Бригаду бундесвера развернут в местечке Руднинкай в 30 километрах от столицы. Она будет насчитывать почти 5 тысяч военнослужащих и 2 тысячи единиц техники, включая несколько десятков танков. Официальный срок полного развертывания - 2027 год. В Литве хотели бы видеть немецких солдат и офицеров раньше, хотя бы во второй половине следующего года. Автор не раз беседовал с литовскими военными аналитиками. Они считают, что военная провокация России против Литвы с целью продемонстрировать нерешительность и бессилие НАТО значительно вероятнее до прибытия бригады бундесвера.

Эмблема 45-й бригады бундесвера в Литве.

Однако немецким военным требуется современная база. Ее Литве еще предстоит построить за счет своего военного бюджета. Ориентировочно база обойдется в один миллиард евро. При этом страна поднимет расходы на оборону в период 2026-2030 года до 5 с лишним процентов ВВП.

"Страна с новой политикой в сфере обороны и безопасности"

Политолог Штефан Мелле (Stefan Melle) сомневается, что даже если литовцы построят базу в рекордные сроки, это сильно ускорит прибытие немецких военных: "Возможно они прибудут чуть раньше, но не намного. И дело не только в том, что в Германии все делается строго по утвержденному плану. Проблема в том, чтобы отобрать необходимое число солдат и офицеров. При нынешнем состоянии бундесвера это не так просто".

Несмотря на эти сложности, в Литве были очень рады визиту Мерца. Когда батальон передового базирования был впервые дислоцирован в Рукле в 2017 году, автору не раз приходилось слышать от литовских собеседников: "Немцы ненадежные. Если Путин нападет, то они станут звонить в Берлин, спрашивать разрешения стрелять". Сегодня все иначе. "Любые сомнения в надежности Германии, как союзника, в Литве развеялись, - считает экс-министр Раса Юкнявичене. - Это страна с новой политикой в сфере обороны и безопасности. Мы верим, что это необратимо".

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