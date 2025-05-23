Визит Мерца в Литву: сомнения в надежности ФРГ развеялись

Канцлер Фридрих Мерц убеждает Литву, что Германия, если потребуется, поставит надежный заслон российской агрессии. В Вильнюсе он объявил о начале несения службы по защите Литвы бригадой бундесвера.
Прилагательное "исторический" без преувеличения точно характеризует визит в Литву федерального канцлера Фридриха Мерца (Friedrich Merz), состоявшийся в четверг, 22 мая. В Вильнюсе в присутствии президента Гитанаса Науседы и членов литовского кабинета министров глава немецкого правительства вместе с министром обороны Борисом Писториусом (Boris Pistorius) объявил о начале несения службы по защите территории Литвы бригадой бундесвера. Это первое со времен Второй мировой войны размещение немецкой армии за границей на постоянной основе.
Немецкую делегацию тепло приветствовали вильнюсцы, которые имели возможность посмотреть образцы военной техники и поговорить с немецкими военными.
Шашлыки с Мерцем
Особо теплый прием, оказанный Мерцу в Литве, не случаен. Он уже приезжал в страну, когда был лидером оппозиции, и посетил батальон передового базирования НАТО. Три таких многонациональных отдельных подразделения дислоцированы в трех балтийских государствах с 2017 года как символ солидарности союзников со странами восточного фланга альянса. Батальон в Литве, который теперь трансформируется в бригаду постоянной дислокации, был сформирован на основе бундесвера в городке Рукла в 90 километрах к северо-западу от Вильнюса. Приезд Мерца тогда оставил по себе особую память.
Стандартная программа любой немецкой парламентской или правительственной делегации обычно включает в себя визит в расположение батальона. Обычно посещение длится не более часа: доклад командования о состоянии дел, осмотр места дислокации, краткая беседа с личным составом и фото на память. Мерц, возглавлявший оппозионную фракцию Христианско-демократического союза, провел в гарнизоне пять часов, поговорил едва ли не с каждым военнослужащим, а затем устроил пикник-барбекю для всего батальона и сопровождавших его литовских чиновников и военных.
Мерц: Оборона Вильнюса - это также оборона Берлина
"Ни Меркель, ни Шольц, ни немецкие министры никогда не делали ничего подобного, - рассказывал мне один из организаторов визита. - Мерц хотел показать - и показал - что серьезно воспринимает российскую угрозу, что судьба Литвы и Балтии для него по-настоящему важна". В отличие от своего предшественника Олафа Шольца, нынешний канцлер служил в армии в самоходной артиллерии. "Для Мерца военная служба - важная часть его биографии, - сказал в беседе с DW немецкий политолог Штефан Мелле. - И общение с военными, и вообще темы, связанные с армией, ему близки".
Во время нынешнего визита Мерц свои взгляды на европейскую безопасность и роль в ней Германии постарался донести до Литвы, союзников - и до Путина. "Оборона Вильнюса - это также оборона Берлина", - сказал Мерц, выступая на Кафедральной площади Вильнюса.
"Поездка в Литву стала для Мерца одной из первых после вступления в должность канцлера. Это воспринимается у нас как доказательство серьезного отношения Германии к своей новой роли одного из ведущих гарантов безопасности Европы", - отметила в интервью DW бывший министр обороны Литвы, ныне депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене.
Построить базу и опередить Путина
Бригаду бундесвера развернут в местечке Руднинкай в 30 километрах от столицы. Она будет насчитывать почти 5 тысяч военнослужащих и 2 тысячи единиц техники, включая несколько десятков танков. Официальный срок полного развертывания - 2027 год. В Литве хотели бы видеть немецких солдат и офицеров раньше, хотя бы во второй половине следующего года. Автор не раз беседовал с литовскими военными аналитиками. Они считают, что военная провокация России против Литвы с целью продемонстрировать нерешительность и бессилие НАТО значительно вероятнее до прибытия бригады бундесвера.
Однако немецким военным требуется современная база. Ее Литве еще предстоит построить за счет своего военного бюджета. Ориентировочно база обойдется в один миллиард евро. При этом страна поднимет расходы на оборону в период 2026-2030 года до 5 с лишним процентов ВВП.
"Страна с новой политикой в сфере обороны и безопасности"
Политолог Штефан Мелле (Stefan Melle) сомневается, что даже если литовцы построят базу в рекордные сроки, это сильно ускорит прибытие немецких военных: "Возможно они прибудут чуть раньше, но не намного. И дело не только в том, что в Германии все делается строго по утвержденному плану. Проблема в том, чтобы отобрать необходимое число солдат и офицеров. При нынешнем состоянии бундесвера это не так просто".
Несмотря на эти сложности, в Литве были очень рады визиту Мерца. Когда батальон передового базирования был впервые дислоцирован в Рукле в 2017 году, автору не раз приходилось слышать от литовских собеседников: "Немцы ненадежные. Если Путин нападет, то они станут звонить в Берлин, спрашивать разрешения стрелять". Сегодня все иначе. "Любые сомнения в надежности Германии, как союзника, в Литве развеялись, - считает экс-министр Раса Юкнявичене. - Это страна с новой политикой в сфере обороны и безопасности. Мы верим, что это необратимо".
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