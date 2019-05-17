LTV7: Брасовский мост может постичь судьба Деглавского путепровода

С 2015 года проектирование реконструкции Брасовского моста проводилось товариществом из трех компаний Tiltprojekts, SKA Projekts un Vertex projekti. Сейчас на Брасовском мосту в Риге уже работают строители. Планируется замена покрытия путепровода, однако, все эти годы никто не проверял целостность опор. Как выяснило "Личное дело" Русского вещания LTV7 высверливание образца бетона из опоры моста на прочность проектировщики провели только в эту среду.

"Извлечение керна из тела бетона показало, что на самом деле, на сегодняшний день, состояние конструкции, в частности бетона, значительно хуже, чем предполагалось", - рассказал "Личному делу" член правления компании TILTPROJEKTS Юрий Русинов.

Проектировщики говорят, что из-за недостаточного финансирования и косметического ремонта они не проверили прочность опор раньше. Кроме того, утеряна вся техническая документация на мост. Последний раз его экспертиза проводилась в 2012 году, ее данные устарели.

"На мосту был проведен ремонт, который в принципе можно было назвать косметическим. Он скрывал те дефекты, которые находились в глубине. Поэтому определить реальное состояние опор было затруднительно", - пояснил Юрий Русинов.

Опоры путепровода были покрыты торкрет бетоном. Это такой вид бетона, который распыляется из шланга под высоким давлением. Он защищает конструкции от воздействия внешней среды и в то же время скрывает недостатки. Когда на объекте появились строители и начали работать, то возникла вибрация. И торкрет бетон стал осыпаться. Вот все скрытые дефекты и предстали взору. Из-за обнаруженных проблем есть вероятность того, что мост придется закрывать для движения и полностью переделывать проект. Менять не только покрытие, но и опоры. Заказчик реконструкции Департамент сообщения Рижской думы не берет на себя ответственность за происходящее.

"Мы не можем сказать проектировщику, что вам надо сверлить , долбить или что-то еще делать. Это их ответственность. Они сертифицированные специалисты. Они знают, что, где и как надо проверять, чтобы сделать правильный вывод", - пояснил Русскому вещанию LTV7 представитель Департамента сообщения Рижской думы Эдмундс Валпетерс

На данный момент к процессу контроля за реконструкцией подключилось Государственное бюро по надзору за строительством. Они ждут результатов нового технического обследования моста от проектировщиков к 24 мая и тогда вынесут свое решение по поводу дальнейшей эксплуатации объекта. По состоянию на пятницу, Брасовский мост закрыт для движения трамваев. Такое решение в экстренном порядке принял и.о. мэра Риги Олег Буров.

Журналисты "Личного дела" обнаружили проблемы и на части Восточной магистрали – виадуке на Густава Земгала гатве. Этот путепровод был частично построен еще в 1989 году. До начала 2000-х годов некоторые опоры и часть моста просто торчали из земли. Потом на путепровод установили новое дорожное полотно и сдали в эксплуатацию. Сейчас части поперечных перекрытий – ригели из-за воздействия внешней среды стали разваливаться. От перекрытий отваливаются большие куски бетона и падают на землю.

Руководитель лаборатории строительных материалов РТУ Валдис Звейниекс участвовал в проверке прочности виадука на Густава Земгала гатве. "Мы каждый раз приезжали и проверяли верхние плиты. Мы смотрели добавлены ли воздухововлекающие добавки. И только тогда разрешили бетонировать. Но тогда не было вопроса о нижней части. Я туда вниз не полез. Но я уверен что, когда строили в свое время эту часть моста применили неправильный бетон", - рассказал Валдис Звейниекс.

Т.е нижние опоры, продольные и поперечные перекрытия, которые простояли на открытом воздухе более 20 лет никто не проверял. В законченом виде этому объекту чуть больше 10 лет, но он уже стоит в очереди на реконструкцию. Виадук на Густава Земгала Гатве планируют починить после того, как будет сделан Земитанский мост. Который в еще более плохом состоянии. До этого нужно закончить ремонт Деглавского и Брасовского путепроводов.