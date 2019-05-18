Ночь музеев началась с большой очереди у Рижского замка
В субботу, 18 мая, в Латвии проходит Ночь музеев, в рамках которой в 190 местах по всей стране пройдут различные мероприятия. Жители также могут посетить помещения президентской резиденции. С 18:00 до 24:00 все желающие могут побывать в Рижском замке и осмотреть реновированную часть здания. Крупная очередь в замок образовалась еще до 18 часов, отмечает TVNET.
Ночь музеев в Рижском замке началась выступлением оркестра Национальных вооруженных сил (НВС), между тем во время всего мероприятия с балкона здания будет музицировать квартет саксофонисток Zemessardze, в свою очередь в Торжественном зале выступает хор Stars.
На входе в замок проводится проверка безопастности. Не рекомендуется брать собой слишком большие сумки, продукты питания, металлические предметы и домашних питомцев. .