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"Нужна была любая работа, чтобы выжить" - опыт беженца в Латвии

Перевод: rus.tvnet.lv
Омар Кнасс.

Омар Кнасс, 30-летний выходец из Сирии, находится в Латвии уже три года. Его история отражает путь, через который проходят многие беженцы, сталкиваясь с такими трудностями, как языковой барьер и изучение новой культуры. Сейчас Омар работает на стройке и пытается интегрироваться в латвийское общество, сохраняя при этом связи с родиной.

Его история похожа на судьбы многих других беженцев, он отправился в долгий и опасный путь из Сирии в Латвию из-за войны.

Путь в Латвию был очень трудным. Омар приехал через Беларусь и около шести месяцев провел на границе. Он спал в обуви, иногда приходилось пить грязную воду, а огонь был очень важен. "Да, если не развести огонь, то не выжить", - вспоминает мужчина.

Сейчас Омар работает в Латвии в компании Skonto Prefab.

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