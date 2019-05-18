Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с гражданкой Латвии
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку после того, как издания Spiegelи Sueddeutsche Zeitung опубликовали видео, на котором он якобы ведет переговоры с гражданкой России. СМИ назвали ее "племянницей российского олигарха", однако девушка вовсе не является гражданкой РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечает "Дождь", на видеоролике запечатлено, как Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус разговаривают с незнакомкой на вилле на Ибице. Беседа была заснята в 2017 году за несколько месяцев до выборов в австрийский парламент.
По данным немецких изданий, видеоролик показывает, как вице-канцлер Австрии вступил в сговор с Аленой Макаровой, которую называют племянницей российского олигарха.
Девушка заявила, что хочет купить австрийскую газету Kronen Zeitung в обмен на финансирование партии Штрахе. СМИ сообщают, что политик хотел получить поддержку "российского олигарха" и был готов за это заплатить.
Сам же Штрахе заявил, что женщина на видео является гражданкой Латвии, а не России. Политик назвал встречу ошибкой.
Штрахе является вице-канцлером Австрии с 15 октября 2017 года.