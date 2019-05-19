Вс, 19.05.2019
В глобализованном мире долгосрочное существование нашей нации и государства уже не является само собой разумеющимся, об этом надо думать и заботиться. Эгил Левитс, кандидат на пост президента Латвии

Кто чаще всего думает о возвращении в Латвию?

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Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Чаще всего о возвращении в Латвию думают специалисты, не имеющие семей и отсутствовавшие примерно пять лет, семейные люди с более чем 30-опытом проживания за границей и молодые люди с небольшим опытом работы сразу после окончания учебы, свидетельствует опрос, проведенный в рамках социального движения "Латвия работает".

Как сообщили в Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД), мотивами для возвращения являются семья и друзья, стабильность, ностальгия, желание поделиться полученным за границей опытом.

53% уехавших, которые думают о возвращении в Латвию, интересуются вакансиями на уровне специалиста, пятая часть ищет вакансии руководителя и эксперта, 15% - младшего специалиста.

44% желает получать зарплату выше, чем работающие в Латвии, но почти половина опрошенных осознает уровень латвийских зарплат и готова к компромиссу. Людей интересуют рабочие места с современной культурой труда, допускающие гибкость и со страхованием здоровья.

ЛКРД сообщает, что работодатели, участвующие в социальном движении "Латвия работает", за год вернули в Латвию 132 человека. В движении участвуют 93 работодателя.

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