Кто чаще всего думает о возвращении в Латвию?

Чаще всего о возвращении в Латвию думают специалисты, не имеющие семей и отсутствовавшие примерно пять лет, семейные люди с более чем 30-опытом проживания за границей и молодые люди с небольшим опытом работы сразу после окончания учебы, свидетельствует опрос, проведенный в рамках социального движения "Латвия работает".
Как сообщили в Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД), мотивами для возвращения являются семья и друзья, стабильность, ностальгия, желание поделиться полученным за границей опытом.
53% уехавших, которые думают о возвращении в Латвию, интересуются вакансиями на уровне специалиста, пятая часть ищет вакансии руководителя и эксперта, 15% - младшего специалиста.
44% желает получать зарплату выше, чем работающие в Латвии, но почти половина опрошенных осознает уровень латвийских зарплат и готова к компромиссу. Людей интересуют рабочие места с современной культурой труда, допускающие гибкость и со страхованием здоровья.
ЛКРД сообщает, что работодатели, участвующие в социальном движении "Латвия работает", за год вернули в Латвию 132 человека. В движении участвуют 93 работодателя.