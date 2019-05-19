Медведи продолжают запугивать жителей Эстонии: женщина выглянула в окно и увидела сразу двух

Жительница деревни в пятницу около полудня в 150 метрах от своего дома на хуторе Вайну видела двух медведей. Поскольку такое не каждый день увидишь, она попыталась заснять животных. Фотографии с телефона из-за дальнего расстояния получились размытыми, но по словам Лепп, она уверена, что это были именно медведи, пишет Järva Teataja.

"Сначала подумала, что это косули, поскольку они каждый день там ходят. Но для косуль они были слишком пухлые. Через бинокль увидела, что это медведи, - рассказывает она. - Один несколько раз вставал на задние лапы и смотрел в сторону дома, наверное, заметил меня, когда я через открытое окно пыталась сделать фотографии".

По словам Лепп, она впервые увидела на воле медведей. Она отметила, что днем не боится передвигаться по лесу, скорее дикая природа ее привлекает. Но после встречи с медведями, в потемках нахождение в лесу вызвало бы ужас.

Напомним, что недавно в Ляхте видели бегущего рядом с машиной медведя. Также всего несколько недель назад вблизи Ярва-Яани во время утреннего похода в магазин женщина столкнулась с медведем .

В Обществе охотников Эстонии (EJS) отмечают, что начался период, когда дикие животные активно передвигаются вместе с детенышами, и что для того, чтобы избежать опасности, нужно следовать ряду правил.

"Как правило, дикие животные не опасны, но при контакте с ними разумно следовать определенным правилам, - сказал исполнительный директор EJS Тынис Кортс. - Нужно действовать с расчетом на то, чтобы эти встречи минимально нарушали покой обитателей леса в весенний период".

В мае у лосей рождаются телята, медведи передвигаются в сопровождении медвежат, у диких кабанов появляются поросята, а у птиц период гнездования.

По словам советника исполнительного директора EJS орнитолога Каареля Рохта, нельзя приближаться к заметно возбужденным птицам. Если вы обнаружили птичье гнездо, нужно подавить любопытство и осторожно покинуть территорию. Потревоженные птенцы могут покидать гнездо раньше времени, а это подвергает их угрозе со стороны хищников.

EJS советует людям при встрече с детенышами дикого животного отступать в том направлении, из которого пришли. Самка может напасть на человека, случайно оказавшегося между ней и детенышами. Нужно не останавливаться в узких местах, всегда оставлять путь к отступлению и следить за тем, чтобы между человеком и животным оставался какой-нибудь объект, за которым можно было бы при необходимости спрятаться, поскольку лишенное возможности побега животное может напасть.

Собаку нельзя спускать в лесу с поводка. Собака может нарушить покой диких животных и пострадать от них сама. Нельзя трогать диких животных и их потомство или приманивать их едой. Если животное привыкнет получать еду из человеческих рук, у него исчезнет страх перед людьми и оно все чаще будет приходить в поисках еды к человеческим домам.

Часть диких животных обитает на определенной территории, на которую нельзя заходить чужим. Это касается, например, лосей в период размножения или тетеревов в период токования. При встрече с дикими животными, в том числе с птицами, нужно не забывать и о том, что у них могут быть паразиты. Если вы потрогали птицу или животное голыми руками, нужно их обязательно вымыть и по возможности дезинфицировать.

Раненое животное всегда опаснее здорового. Если вы обнаружили травмированное животное или птицу, нужно позвонить по дежурному номеру инспекции окружающей среды 1313. Вмешиваться в естественные жизненные циклы следует как можно меньше. Забирать диких животных и птиц из природной среды и держать их дома запрещено законом.