Видео: жительница Эстонии отправилась в магазин и наткнулась на медведя

Павельтс ведет свой блог Maakas pajatab, в котором она и описала случившееся. Утром она отправилась в магазин Ярва-Яани за сметаной.

"На половине пути через дорогу перебежал медведь. Приехала в Яани. Магазины закрыты. Поехала обратно в сторону Каррину и подумала, сверну-ка я на одну дорогу, ведущую в лес. Вдруг снова его увижу! И увидела", - написала она.

Лийси Павельтс и раньше встречала медведей в этом районе - в прошлом году. В Карину, где находится ее деревенский дом, она прошлой весной видела медведицу с двумя медвежатами. "Прямо возле хутора, у озера", - уточнила она.

В Обществе охотников Эстонии (EJS) отмечают, что начался период, когда дикие животные активно передвигаются вместе с детенышами, и что для того, чтобы избежать опасности, нужно следовать ряду правил.

"Как правило, дикие животные не опасны, но при контакте с ними разумно следовать определенным правилам, - сказал исполнительный директор EJS Тынис Кортс. - Нужно действовать с расчетом на то, чтобы эти встречи минимально нарушали покой обитателей леса в весенний период".

В мае у лосей рождаются телята, медведи передвигаются в сопровождении медвежат, у диких кабанов появляются поросята, а у птиц период гнездования.

По словам советника исполнительного директора EJS орнитолога Каареля Рохта, нельзя приближаться к заметно возбужденным птицам.

Если вы обнаружили птичье гнездо, нужно подавить любопытство и осторожно покинуть территорию. Потревоженные птенцы могут покидать гнездо раньше времени, а это подвергает их угрозе со стороны хищников.

EJS советует людям при встрече с детенышами дикого животного отступать в том направлении, из которого пришли. Самка может напасть на человека, случайно оказавшегося между ней и детенышами.

Нужно не останавливаться в узких местах, всегда оставлять путь к отступлению и следить за тем, чтобы между человеком и животным оставался какой-нибудь объект, за которым можно было бы при необходимости спрятаться, поскольку лишенное возможности побега животное может напасть.

Собаку нельзя спускать в лесу с поводка. Собака может нарушить покой диких животных и пострадать от них сама.

Нельзя трогать диких животных и их потомство или приманивать их едой. Если животное привыкнет получать еду из человеческих рук, у него исчезнет страх перед людьми и оно все чаще будет приходить в поисках еды к человеческим домам.