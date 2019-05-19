Во вторник за закрытыми дверьми Кабмина решат как охранять экс-президентов Латвии

Во вторник, 21 мая, правительство за закрытыми дверями решит вопрос о дальнейшем обеспечении охраны экс-президентов Латвии, свидетельствует повестка дня правительства.
Министерство обороны подготовило три проекта распоряжения об охране Вайры Вике-Фрейберги, Валдиса Затлерса и Андриса Берзиньша.
Закон об обеспечении деятельности президента Латвии предусматривает, что в каждом отдельном случае о необходимости охраны после окончания президентства принимается решение Кабинета министров на основании заключения органов безопасности и мнения лица, занимавшего президентский пост.
В прошлом году расходы на обеспечение экс-президентов жильем и транспортом составили 380 тыс. евро.