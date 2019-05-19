Вс, 19.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Во вторник за закрытыми дверьми Кабмина решат как охранять экс-президентов Латвии

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Экс-президенты Латвии - Валдис Затлерс, Вайра Вике-Фрейберга, Гунтис Улманис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во вторник, 21 мая, правительство за закрытыми дверями решит вопрос о дальнейшем обеспечении охраны экс-президентов Латвии, свидетельствует повестка дня правительства.

Министерство обороны подготовило три проекта распоряжения об охране Вайры Вике-Фрейберги, Валдиса Затлерса и Андриса Берзиньша.

Закон об обеспечении деятельности президента Латвии предусматривает, что в каждом отдельном случае о необходимости охраны после окончания президентства принимается решение Кабинета министров на основании заключения органов безопасности и мнения лица, занимавшего президентский пост.

В прошлом году расходы на обеспечение экс-президентов жильем и транспортом составили 380 тыс. евро.

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