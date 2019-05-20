В Украине пройдет инаугурация Зеленского. Вейонис отправился на церемонию

17 мая Владимир Зеленский в социальной сети Facebook пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

Он заявил, что "очень хотел бы принести президентскую присягу смотря народу в глаза".

"Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал он.

После торжественного заседания Верховной Рады Зеленский по случаю принесения им присяги украинскому народу примет участие еще в ряде официальных мероприятий, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, после инаугурации в парламенте Зеленский поучаствует в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Затем вместе с супругой он поприветствует глав иностранных делегаций и побывает на приеме для глав иностранных делегаций.

Во второй половине дня у Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в администрации президента Украины.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко написала в социальной сети Twitter:

"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей".