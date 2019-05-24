"Кушон - вот, что должно быть у каждой!" Собираем косметичку грамотно

Чтобы избежать такой ошибки, профессионал советует выбирать более светлый оттенок структурирующей пудры, например, прохладный оттенок коричневого. По ее опыту, более светлый тон легче наносить и растушевывать.

Также важно место, куда этот продукт наносится - правильно наносить бронзер от того места, в котором соединяются ветви челюсти:

"Туда закладываем тень и протушевываем наверх. Это должно быть очень легко, поэтому и оттенок лучше брать посветлее, и кисточку не очень плотно набитую", - советует Татьяна.

Шаг второй - брови!

Очень подробно тему бровей мы разобрали в прошлом материале. Если вы вдруг пропустили, вот он:

Основной посыл - сейчас есть мода на брови, ее даже можно обозначить как "моду на естественные брови" - то есть не "ниточки", а в меру широкие, но это не повод рисовать их плотно на пол-лица. О том, как добиться эффекта естественных бровей - читайте здесь!

Шаг третий - ресницы!

По мнению эксперта, смысла вкладывать в тушь - НЕТ, это не тот продукт, в данном случае не принципиально - вы выбираете тушь за 10 евро или за 30 евро.

"Есть смысл подобрать ту щеточку, эффект которой нравится. Кому-то нравится действительно густо прокрашенный взгляд. Если такая девушка возьмет разделяющую щеточку, которая лишь немножечко оставляет тушь, она будет 10 раз водить туда-сюда, чтобы достичь желаемого эффекта. Зачем? Тушь не виновата", - отмечает Татьяна.

"А кому-то нравится, когда реснички отдельно - она возьмет тушь для густоты и скажет потом: "Плохая тушь, мне все склеила", хотя это снова не вина туши", - продолжает визажист.

По ее опыту, все зависит от предпочтений - необходимо подобрать тушь, которая нравится по кисточке и по консистенции.

"Цена здесь вообще не при чем", - признает Татьяна.

Визажист подчеркивает, что нормальная тушь должна "держать" от четырех месяцев до полугода, дольше пользоваться тушью не имеет смысла.

"Все, кто говорят, что их тушь не сохнет дольше, заблуждаются. В туши есть специальные компоненты, которые убивают то, что налетает при соприкосновении с внешним миром, пока мы наносим тушь. Эти консерванты работают ограниченное время, потом они просто не действуют, и тушь необходимо менять", - делится Татьяна.

"Да, ты можешь разбавить тушь коньячком или водичкой, поплевать на нее, как было раньше практически принято, но тогда она может сыпаться в течение дня и к тому же не будет дезинфицировать", - отмечает визажист.