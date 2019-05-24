"Кушон - вот, что должно быть у каждой!" Собираем косметичку грамотно
Русский TVNET продолжает рубрику "Визажист знает". Самое время поговорить о грамотном повседневном макияже и продуктах, которые должны быть в косметичке каждой!
Героиня нашей рубрики - профессиональный визажист и сертифицированный преподаватель Татьяна Григорьева.
В профессии 10 лет, прошла обучение и работала в салоне Poetica в Риге, повысила квалификацию в академии Make Up For Ever в Париже, окончила международную школу стилистов имени Бируты Магеле, прошла обучение в школе Icon Face в Москве. Ныне свободный визажист, мастер по бровям и один из ведущих преподавателей в "Профессиональной школе стилистов" в Риге - лучшей в своем роде!
Итак, сегодня профессионал своего дела собирает нам косметичку на каждый день - представляем критический минимум косметики для повседневной жизни современной женщины!
Речь пойдет о декоративной косметике. Все процедуры по уходу за лицом - очищение, тонизирование и увлажнение кожи - отдельная история.
Шаг первый - кожа!
Первым делом необходимо "сделать лицо", то есть выровнить тон кожи, при этом выгодно подчеркнув структуру личика.
По мнению Татьяны, с выравниваем тона отлично справляется ВВ-крем. Это, пожалуй, самое быстрое и удобное средство, которое легко наносится, ложится максимально равномерно и в то же время практически невидно на коже. Эффект - крайне естественный!
"Я очень люблю ВВ-крем от Missha. По опыту вижу, что многие полюбили этот бренд", - подчеркивает Татьяна.
Альтернативой может стать и легкое тональное средство, называемое флюид на французском и liquid на английском. Хорошие продукты представлены брендом Estee Lauder - Double Wear и Nude, отмечает Татьяна.
Однако, есть одно секретное оружие!
"Вот, что у всех должно быть - кушон! Это тональное средство, сделанное как компактная пудра. По сути, это губка, на которую уже нанесено средство", - восклицает Татьяна.
Кушон (от англ. cushion - подушка, Прим.ред.) - косметическое тональное средство, объединяющее свойства тонального крема, пудры и BB-крема. Кушон представляет собой пудреницу с губкой, пропитанной средством, и сухим спонжем, которым косметика наносится на кожу.
"Во-первых, тебе не надо делать это пальцем. Это, как минимум, все-таки не гигиенично, необходимо руки мыть перед, мыть руки после...", - отмечает Татьяна первое преимущество кушона.
"Во-вторых, пальцами можно покрыть маленькую площадь - это только кажется, что ими быстрее нанести тональное средство. Но нет, это все равно дольше, к тому же пальцы в себя много впитывают. У губки кушона площадь больше, и это в добавок гигиенично", - добавляет она.
По признанию Татьяны, визажист таким продуктом пользоваться не может, потому что для разных лиц нельзя использовать одну губку, ее ведь невозможно продезинфицировать, а для личного использования - это идеальная находка!
По ее мнению, отличные кушоны представлены брендами Dior и Estee Lauder. Прелесть Dior Capture Dreamskin Moisturizing & Perfect Cushion SPF 50 в том, что в упаковке не только тональное средство, но и рефил, который используется после того, как заканчивается изначальное средство. В последствии также очень удобно покупать лишь рефил, который вполовину дешевле основной комплектации.
Видео: Что такое кушон?
После того, как тон кожи выровнен, хорошо бы нанести румяна. По признанию профессионала, структурирование лица, возможно, не каждый будет делать, ровно как и макияж глаз, но румяна - это must have для повседневного макияжа.
Совет эксперта! Чтобы не переборщить с румянами, не нанести их пятнами и не создать эффект больных щек, есть одна уловка. А именно, можно простой прозрачной пудрой слегка припудрить зону скул, щечки и только после этого легко, не плотной кистью положить румяна - в таком случае они будут выглядеть равномерно и к тому же не будут сыпаться.
Из брендов Татьяна рекомендует румяна от Shiseido, NARS и Make Up For Ever. В то же время она признает, что в каждом ценовом сегменте можно подобрать свои оттенки и текстуры. Румяна - тот продукт, высокая стоимость которого не принципиальна.
Внимание, тайная уловка от профессионала - чтобы лицо смотрелось свежо и красиво, можно остаточек пудры с кисточки нанести на боковые выступающие части лба и не только.
"Именно остатки! Не надо делать лоб розовым, сначала покрываете румянами щечки и после этого выступающие части лба, кончик носа и подбородка. Но делать это необходимо с умом, а то сейчас как появится новый тренд с красным носом", - смеется Татьяна.
Есть еще один важный нюанс для тех, кто решил структурировать лицо, используя бронзер.
По наблюдениям профессионала, некоторые пользуются этим скульптурирущим средством неверно, рисуя себе темные полоски под скулами.
"Девушки хотят, чтобы скулы казались более впалыми, более высокими, но для того, чтобы структурировать лицо красиво, необходимо естественную тень просто усилить, чтобы она и выглядела тенью, а не темной полоской", - отмечает Татьяна.
"Люди догадались, куда наносить, но не догадались растушевывать", - добавляет она.
Примеры, как наносить бронзер не надо:
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Чтобы избежать такой ошибки, профессионал советует выбирать более светлый оттенок структурирующей пудры, например, прохладный оттенок коричневого. По ее опыту, более светлый тон легче наносить и растушевывать.
Также важно место, куда этот продукт наносится - правильно наносить бронзер от того места, в котором соединяются ветви челюсти:
"Туда закладываем тень и протушевываем наверх. Это должно быть очень легко, поэтому и оттенок лучше брать посветлее, и кисточку не очень плотно набитую", - советует Татьяна.
Шаг второй - брови!
Очень подробно тему бровей мы разобрали в прошлом материале. Если вы вдруг пропустили, вот он:
Основной посыл - сейчас есть мода на брови, ее даже можно обозначить как "моду на естественные брови" - то есть не "ниточки", а в меру широкие, но это не повод рисовать их плотно на пол-лица. О том, как добиться эффекта естественных бровей - читайте здесь!
Шаг третий - ресницы!
По мнению эксперта, смысла вкладывать в тушь - НЕТ, это не тот продукт, в данном случае не принципиально - вы выбираете тушь за 10 евро или за 30 евро.
"Есть смысл подобрать ту щеточку, эффект которой нравится. Кому-то нравится действительно густо прокрашенный взгляд. Если такая девушка возьмет разделяющую щеточку, которая лишь немножечко оставляет тушь, она будет 10 раз водить туда-сюда, чтобы достичь желаемого эффекта. Зачем? Тушь не виновата", - отмечает Татьяна.
"А кому-то нравится, когда реснички отдельно - она возьмет тушь для густоты и скажет потом: "Плохая тушь, мне все склеила", хотя это снова не вина туши", - продолжает визажист.
По ее опыту, все зависит от предпочтений - необходимо подобрать тушь, которая нравится по кисточке и по консистенции.
"Цена здесь вообще не при чем", - признает Татьяна.
Визажист подчеркивает, что нормальная тушь должна "держать" от четырех месяцев до полугода, дольше пользоваться тушью не имеет смысла.
"Все, кто говорят, что их тушь не сохнет дольше, заблуждаются. В туши есть специальные компоненты, которые убивают то, что налетает при соприкосновении с внешним миром, пока мы наносим тушь. Эти консерванты работают ограниченное время, потом они просто не действуют, и тушь необходимо менять", - делится Татьяна.
"Да, ты можешь разбавить тушь коньячком или водичкой, поплевать на нее, как было раньше практически принято, но тогда она может сыпаться в течение дня и к тому же не будет дезинфицировать", - отмечает визажист.
По признанию Татьяны, марку туши можно выбрать любую. Сама она предпочитает культовую от Vivienne Sabo - она создает очень выразительный взгляд, не оставляет комков, не склеивает реснички, удлиняет их и придает объем, и цена ее тоже прелестна - до пяти евро. Плохая новость - в Латвии она не продается. Но сегодня так многие путешествуют, что будучи в других странах - просто обратите внимание! Татьяна себе привозит из Москвы.
Шаг четвертый - губы!
Главный принцип, касающийся макияжа губ, - их необходимо увлажнять. Нанесение цвета - личное дело каждого.
Если вы любите яркие губы, визажист предостерегает от самой распространенной ошибки - выраженного контура губ, который отличается от их основного цвета.
Проще говоря, не надо ходить с "обрисованной" формой губ.
Примеры, как красить губы НЕ надо:
Сам по себе контур наносить можно и даже нужно, но он в последствии должен сливаться с помадой.
"Он не должен быть заметен, отличаться по цвету - плотность продукта не должна быть очевидна, что, вот - ты обрисовала губы карандашом", - подчеркивает визажист.
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По мнению профессионала, карандашом можно и нужно подправлять форму губ, корректировать их асимметрию, однако важно подобрать правильный оттенок карандаша - либо точно под цвет помады, либо точно под цвет губ.
Татьяна признает, что цвета по большому счету никуда не уходят.
"Сейчас в губах в тренде больше не матовый, а глянцевый эффект. Поэтому стоит принимать во внимание, что глянец темных губ, например, темно-вишневых, может выглядеть более вызывающим, обязывающим, вечерним. Если это повседневный макияж, лучше выбирать не плотный цвет - пусть это будет модный глянец, но более прозрачный", - подчеркивает мастер.
"Это легко объяснить на примере блеска - в тюбике он кажется темным, а когда наносишь на губы - он уже не смотрится плотным, такой оттенок отлично подходит днем", - добавляет Татьяна.
Продолжение следует! В следующий раз мы поговорим о прекрасном - макияже для невесты!
А пока удачные примеры макияжа на каждый день!
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