На инаугурации Зеленского забыли представить Вейониса

Знакомство с иностранными лидерами начинается на пятой минуте видео:

В ролике видно, как председатель по одному называет имена президентов Эстонии и Литвы, после чего они поднимаются и получают аплодисменты от гостей в зале.

Хотя Веойнис и сидел между двумя лидерами стран Балтии, его имя следующим названо не было. На видео видно, как он начинает смущенно смотреть из стороны в сторону.

Председатель парламента Украины продолжал представлять других гостей, занимающих более низкие должности.

Примерно через две минуты после начала знакомства, председателю что-то шепнули на ухо и указали на бумаги. Возможно, в тот момент ему сообщили о том, что он забыл о главе Латвии.

Знакомство продолжалось, а примерно еще через пять минут председатель сообщил, что своим присутствием церемонию почтили все главы стран Балтии, тогда Вейонис поднялся и получил аплодисменты.

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