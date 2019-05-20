Пн, 20.05.2019
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На инаугурации Зеленского забыли представить Вейониса
Видео

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ФОТО: kadrs no video

В понедельник во время инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского проходило знакомство с иностранными гостями. Председатель парламента торжественно познакомил с президентами Эстонии и Литвы, но, похоже, что глава Латвии Раймонд Вейонис был забыт.

Знакомство с иностранными лидерами начинается на пятой минуте видео:

В ролике видно, как председатель по одному называет имена президентов Эстонии и Литвы, после чего они поднимаются и получают аплодисменты от гостей в зале. 

Хотя Веойнис и сидел между двумя лидерами стран Балтии, его имя следующим названо не было. На видео видно, как он начинает смущенно смотреть из стороны в сторону.

Председатель парламента Украины продолжал представлять других гостей, занимающих более низкие должности.

Примерно через две минуты после начала знакомства, председателю что-то шепнули на ухо и указали на бумаги. Возможно, в тот момент ему сообщили о том, что он забыл о главе Латвии.

Знакомство продолжалось, а примерно еще через пять минут председатель сообщил, что своим присутствием церемонию почтили все главы стран Балтии, тогда Вейонис поднялся и получил аплодисменты.

ВИДЕО: Инаугурация Владимира Зеленского

Фотогалерея: Инаугурация Владимира Зеленского

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