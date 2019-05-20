Зеленский вступил в должность президента Украины. Он заявил о роспуске Рады

Глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала вручила Зеленскому гербовую печатку, булаву и удостоверение главы государства.

Отмечается, что Зеленский отправился на торжественное заседание в Верховную Раду из дома в Мариинском парке пешком.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Верховной Раде в ложе почетных гостей рядом с первым президентом Леонидом Кравчуком сидели также родители Владимира Зеленского и его супруга Елена. Детей на инаугурации замечено не было.

"Наше первое задание - прекращение огня на Донбассе", - в торжественной речи заявил Зеленский. Это первые его слова, которые встретили аплодисментами.

Также новый президент Украины отметил:

"Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать". Зеленский перешел на русский язык, сказав, что Украины готова к диалогу, но первый шаг к этому - возвращение пленных.

ФОТО: EPA/Scanpix

После инаугурации президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", сказал он.

После чего заседание Рады было закрыто.

Галерея: Инаугурация Владимира Зеленского

Отмечается, что в своей речи он также призвал правительство Украины уйти в отставку. Кроме того, Зеленский предложил принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и попросил депутатов уволить главу Службы Безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны, дав для этого два месяца.

Как сообщалось, на инаугурации Зеленского должны были прибыть президенты как минимум пяти стран - Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии. Отмечается, что к Порошенко в 2014 году приехали 13 президентов.

Делегацию США возглавил министр энергетики США Рик Перри, в нее вошел и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я считаю, что уровень (иностранного представительства), может и не суперовый, но, учитывая, что на подготовку было три дня – более, чем достойный", - отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.