Пн, 20.05.2019
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Застрявший на аттракционе неуклюжий отец насмешил детей
Нарочно не придумаешь

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Детская площадка. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В английском городе Ноттингеме, графство Ноттингемшир, мужчина застрял на аттракционе для детей. Незадачливого папу спасли пожарные, пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, 37-летний Пол Кларк хотел показать дочери, как кататься на кресле-вертолете, установленном на детской площадке. "Моя младшая дочь спросила, что это за вертолет, - рассказал мужчина. - Она отказывалась в него садиться, пока я не покажу, как он работает".

По словам британца, он сел на узкое сиденье, а выбраться не смог. Дочь решила, что это выглядит забавно, и начала снимать все на камеру мобильного телефона.

Мужчина полчаса пытался "освободиться из плена", порвал брюки и разбил смартфон. Тогда, отчаявшись, он взял гаджет дочери и вызвал спасателей.

Прибывшая на место курьезного происшествия бригада пожарных аккуратно открутили ручки "вертолета", мешавшие застрявшему папе встать, и освободили его.

"Многие считают, что я зря потревожил спасателей. Но сам бы я точно не выбрался", - заключил британец.

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