Левитс, Янсонс или Шмитс? Выборы президента Латвии назначены на 29 мая

Президиум Сейма и фракционный совет не изменили дату выборов президента Латвии - они состоятся 29 мая.
Поступило два предложения: 34 депутата предложили провести выборы президента 5 июня, 45 депутатов - 29 мая.
Наиболее подходящей датой выборов президента 29 мая считают коалиционные фракции - национального объединения "Все для Латвии!", KPV LV, "Для развития/За!", "Нового Единства" и Новой консервативной партии.
Оппозиционные депутаты из фракций "Согласия" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) считают, что лучше было бы не спешить и выбрать президента на заседании Сейма 5 июня.
Как подчеркнула спикер Сейма Инара Мурниеце, президиум Сейма созывает внеочередное пленарное заседание парламента 29 мая в соответствии с Конституцией Латвии и регламентом Сейма.
На должность главы государства претендуют три кандидата. Депутаты от правящей коалиции заявили кандидатуру судьи Суда ЕС Эгила Левитса, депутаты от СЗК - кандидатуру омбудсмена Юриса Янсонса, депутаты от внутренней оппозиции KPV LV - кандидатуру своего однопартийца Дидзиса Шмитса.
Действующий президент Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.