Левитс, Янсонс или Шмитс? Выборы президента Латвии назначены на 29 мая

Поступило два предложения: 34 депутата предложили провести выборы президента 5 июня, 45 депутатов - 29 мая.

Наиболее подходящей датой выборов президента 29 мая считают коалиционные фракции - национального объединения "Все для Латвии!", KPV LV, "Для развития/За!", "Нового Единства" и Новой консервативной партии.

Оппозиционные депутаты из фракций "Согласия" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) считают, что лучше было бы не спешить и выбрать президента на заседании Сейма 5 июня.

Как подчеркнула спикер Сейма Инара Мурниеце, президиум Сейма созывает внеочередное пленарное заседание парламента 29 мая в соответствии с Конституцией Латвии и регламентом Сейма.

На должность главы государства претендуют три кандидата. Депутаты от правящей коалиции заявили кандидатуру судьи Суда ЕС Эгила Левитса, депутаты от СЗК - кандидатуру омбудсмена Юриса Янсонса, депутаты от внутренней оппозиции KPV LV - кандидатуру своего однопартийца Дидзиса Шмитса.