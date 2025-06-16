Жители Тегерана спешат покинуть город

На дорогах, ведущих из иранской столицы, образовались пробки, и на заправках сегодня наблюдаются многокилометровые очереди.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в субботу, что "Тегеран будет в огне", если Иран продолжит ракетные удары по гражданским зонам в Израиле. Сегодня министр на платформе Х еще раз предупредил, что жители Тегерана вскоре заплатят за атаки, в которых в Израиле были убиты мирные жители.

Из Тегерана многие люди отправились на восток Ирана, который еще считается относительно безопасным. На западе страны, где у границы находится множество военных объектов, Израиль наносит активные воздушные удары.

Многие люди укрылись и на севере Ирана у Каспийского моря, где тоже относительно спокойно.

35-летний учитель из Тегерана рассказал информационному агентству DPA, что отправился с семьей в Решт у Каспийского моря. Вместо привычных четырех часов они провели в пути целый день, так как все дороги, ведущие из столицы, перегружены. Он добавил, что и в Реште ситуация нехорошая - магазины переполнены и не хватает еды, а также резко поднялись цены на съемные квартиры.

Другие из Тегерана пытаются попасть за рубеж, в том числе в Турцию и Азербайджан, но многие не имеют финансовых или физических возможностей сбежать в более безопасные места.