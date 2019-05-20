Журналистов вынудили уволиться из-за статьи о Матвиенко. Вслед за ними ушел весь отдел политики

Согласно словам Сафронова, они уходят с поста "не по своей воле", а по решению акционера, недовольного статьей "Спикеров делать из этих людей", где шла речь о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

Владелец издания — Алишер Усманов, ему принадлежит 100% акций в ООО "Коммерсантъ холдинг".

Кроме Иванова и Сафронова, авторами статьи также являются Наталья Корченкова, Анастасия Мануйлова и Олег Сапожков.

Как сообщает портал Meduza, увольнение журналистов оформлено по соглашению сторон.

По словам главного редактора "Коммерсанта" Владимира Желонкина с журналистами расстались из-за нарушенных редакционных стандартов при подготовке заметки.