Пн, 20.05.2019
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Журналистов вынудили уволиться из-за статьи о Матвиенко. Вслед за ними ушел весь отдел политики

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Валентина Матвиенко

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Журналисты "Коммерсанта" Иван Сафронов и Максим Иванов покидают издательский дом. Об этом они сообщили на своих станицах в Facebook 20 мая.

Согласно словам Сафронова, они уходят с поста "не по своей воле", а по решению акционера, недовольного статьей "Спикеров делать из этих людей", где шла речь о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

Владелец издания — Алишер Усманов, ему принадлежит 100% акций в ООО "Коммерсантъ холдинг".

Кроме Иванова и Сафронова, авторами статьи также являются Наталья Корченкова, Анастасия Мануйлова и Олег Сапожков.

Как сообщает портал Meduza, увольнение журналистов оформлено по соглашению сторон.

По словам главного редактора "Коммерсанта" Владимира Желонкина с журналистами расстались из-за нарушенных редакционных стандартов при подготовке заметки.

Позже стало известно, что заместитель главного редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов проинформировал, что вслед за уходом Сафронова и Иванова издательский дом покидают все из отдела политики. В том числе Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская и сам Черкасов.

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