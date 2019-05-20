"Спайдермен" попытался залезть на Эйфелеву башню

В понедельник, 20 мая, после обеда в Париже из Эйфелевой башни были эвакуированы посетители - некий мужчина попытался забраться на постройку, сообщили в обслуживающей компании Эйфелевой башни.
"Был замечен человек, который забирался на башню. Это стандартная процедура: мы должны остановить и задержать человека, а также эвакуировать башню", - отметил представитель компании.
По его словам, на место происшествия также приехали сотрудники полиции.
Телеканал BMFTV сообщил, что стражи порядка задержали "спайдермена", когда он карабкался по башне от второго яруса.
На минувшей неделе Эйфелевой башне исполнилось 130 лет.