Под Брасовским мостом может быть построен железнодорожный переезд

Стороны начали обсуждать технические возможности строительства переезда для частного автотранспорта с целью разгрузить мост.

Временный переезд планируется открыть через расположенный у подножия моста пешеходный переход возле железнодорожного перрона, соединяющий ответвление ул. Гауяс и ул. Клуса. Это решение могло бы действовать до окончания ремонтных работ на мосту - до 2020 года.

До 21 мая предприятие Rīgas satiksme должно обеспечить, чтобы 11-й автобусный маршрут полностью покрывал маршрут 11-го трамвая.

Планируется, что на этой неделе проектировщики моста получат заключение экспертов Рижского технического университета о состоянии бетона, на основе которого будет оценена нагрузка на мост.

Как сообщалось ранее, 17 мая на совещании Госполиции и Госбюро по контролю за строительством было решено ограничить движение транспорта по Брасовскому мосту - общая масса одного транспортного средства не должна превышать 30 тонн. Так как низкопольные трамваи Rīgas satiksme превышают этот вес, решено закрыть их движение по мосту с 18 мая.