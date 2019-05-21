В Курземе два человека приговорены к лишению свободы за неуплату налога

Курземский окружной суд за уклонение от уплаты налогов и мошенничество с бюджетными средствами в крупном размере приговорил обвиняемых к реальному лишению свободы, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Уна Реке.
Один из обвиняемых получил срок два года и девять месяцев с полицейским контролем на два года, а также лишен прав заниматься бизнесом на срок до трех лет.
Второй обвиняемый приговорен к лишению свободы на два года и шесть месяцев с полицейским контролем на два года. Также он лишен права осуществлять предпринимательскую деятельность в течение двух лет и шести месяцев.
С целью избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и получить право на возврат переплаты НДС обвиняемые подготовили документы с недостоверной информацией о фактически не состоявшихся сделках по покупке автомобилей и запчастей на сумму 917 735 евро.
Эту недостоверную информацию они умышлено включили в декларацию НДС и подали в Службу государственных доходов, в результате не уплатив НДС и получив из бюджета 160 203 евро, чем причинили государству ущерб в крупном размере.