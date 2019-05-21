Вт, 21.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Должностное лицо Рижского центрального рынка обвиняют во взяточничестве

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Рижский центральный рынок

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру Рижского судебного округа начать уголовное преследование теперь уже бывшего руководителя комиссии по закупкам Rīgas centrāltirgus Виталия Литвина за взяточничество, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Не упоминая имя чиновника, в бюро агентству LETA сообщили, что должностное лицо обвиняется в шести эпизодах, которые предусматривают ответственность за взяточничество, и в трех эпизодах попытки взяточничества.

Также предлагается привлечь к ответственности за подкуп и его попытку двух физических лиц.

Согласно распространенным KNAB материалам, предполагается, что чиновник в обмен на взятки обеспечивал выделение торговых мест в обход общей очереди.

Как сообщалось, по другому уголовному делу пять бывших должностных лиц и сотрудников Rīgas centrāltirgus обвиняются в хищениях и злоупотреблении служебным положением. Одним из обвиняемых является Литвин. Суд Латгальского предместья Риги продолжит рассматривать это дело 27 мая.

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