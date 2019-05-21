Должностное лицо Рижского центрального рынка обвиняют во взяточничестве

Не упоминая имя чиновника, в бюро агентству LETA сообщили, что должностное лицо обвиняется в шести эпизодах, которые предусматривают ответственность за взяточничество, и в трех эпизодах попытки взяточничества.

Также предлагается привлечь к ответственности за подкуп и его попытку двух физических лиц.

Согласно распространенным KNAB материалам, предполагается, что чиновник в обмен на взятки обеспечивал выделение торговых мест в обход общей очереди.