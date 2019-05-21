Должностное лицо Рижского центрального рынка обвиняют во взяточничестве

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру Рижского судебного округа начать уголовное преследование теперь уже бывшего руководителя комиссии по закупкам Rīgas centrāltirgus Виталия Литвина за взяточничество, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Не упоминая имя чиновника, в бюро агентству LETA сообщили, что должностное лицо обвиняется в шести эпизодах, которые предусматривают ответственность за взяточничество, и в трех эпизодах попытки взяточничества.
Также предлагается привлечь к ответственности за подкуп и его попытку двух физических лиц.
Согласно распространенным KNAB материалам, предполагается, что чиновник в обмен на взятки обеспечивал выделение торговых мест в обход общей очереди.
Как сообщалось, по другому уголовному делу пять бывших должностных лиц и сотрудников Rīgas centrāltirgus обвиняются в хищениях и злоупотреблении служебным положением. Одним из обвиняемых является Литвин. Суд Латгальского предместья Риги продолжит рассматривать это дело 27 мая.