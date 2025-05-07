Готовы ли ответственные учреждения к 9 мая? Комментируют президент и премьер

Ринкевич отметил, что как он сам, так и Силиня регулярно следят за готовностью ответственных служб. В частности, в четверг, 8 мая, у президента запланирована встреча с министром внутренних дел, чтобы обсудить как текущие вопросы в системе внутренних дел, так и ситуацию в преддверии 9 мая.

"Службы действительно следят за обстановкой и информируют о своей готовности. Я считаю, что все наши ответственные учреждения готовы", - сказал Ринкевич.

Он подчеркнул важность недопущения провокаций и выразил уверенность, что ответственные службы этого не допустят.

Президент добавил, что павшие во Второй мировой войне будут почтены 8 мая на церемонии на Братском кладбище.

Силиня также подчеркнула, что регулярно получает отчеты от ответственных учреждений о ситуации в связи с приближением 9 мая.

"Конечно, службы готовы к разным сценариям. Я также полагаюсь на то, что правоохранительные органы, наши службы внутренних дел, наши службы безопасности будут следить за всем, что может происходить до или во время 9 мая", - сказала премьер-министр.