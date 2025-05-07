Готовы ли ответственные учреждения к 9 мая? Комментируют президент и премьер

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня уверены, что Государственная полиция и службы безопасности готовы обеспечить порядок 9 мая, в том числе предотвратить возможные провокации, если таковые будут. Об этом они заявили журналистам после встречи в среду, 7 мая.
Ринкевич отметил, что как он сам, так и Силиня регулярно следят за готовностью ответственных служб. В частности, в четверг, 8 мая, у президента запланирована встреча с министром внутренних дел, чтобы обсудить как текущие вопросы в системе внутренних дел, так и ситуацию в преддверии 9 мая.
"Службы действительно следят за обстановкой и информируют о своей готовности. Я считаю, что все наши ответственные учреждения готовы", - сказал Ринкевич.
Он подчеркнул важность недопущения провокаций и выразил уверенность, что ответственные службы этого не допустят.
Президент добавил, что павшие во Второй мировой войне будут почтены 8 мая на церемонии на Братском кладбище.
Силиня также подчеркнула, что регулярно получает отчеты от ответственных учреждений о ситуации в связи с приближением 9 мая.
"Конечно, службы готовы к разным сценариям. Я также полагаюсь на то, что правоохранительные органы, наши службы внутренних дел, наши службы безопасности будут следить за всем, что может происходить до или во время 9 мая", - сказала премьер-министр.
Она также подчеркнула важность информирования общества. "Мы все осведомлены о том, что 9 мая - это дата, к которой мы готовы, и наши правоохранительные органы выполнят свою работу с максимальной ответственностью", - заявила Силиня.
Как сообщалось ранее, в распоряжении Службы государственной безопасности (VDD) нет информации о подготовке прокремлевски настроенными лицами каких-либо провокаций 9 мая, однако полностью исключить подобные инциденты нельзя, сообщили агентству LETA в учреждении.
VDD совместно с Государственной полицией 9 мая будет работать в усиленном режиме, контролируя ситуацию с безопасностью в стране.
В настоящее время правоохранительные органы уделяют повышенное внимание любой информации и действиям в связи с 9 мая, анализируя, не представляют ли они угрозу для национальной безопасности.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о запланированных 9 мая провокациях - демонстративных или провокационных действиях с целью раскола общества или распространения российской пропаганды, - VDD призывается сообщать об этом по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv.
Как сообщалось, с начала развязанной Россией в 2022 году войны против Украины в Латвии был введен запрет на празднование 9 мая у памятника в Пардаугаве, однако к нему пришло много людей. Во второй половине года памятник был демонтирован.
В 2023 году Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проводить любые публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, направленные на раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма, насилия и искажение исторических событий.
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