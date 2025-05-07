Юноша приговорен к четырем годам тюрьмы за нападение с ножом на одноклассника в школе

Криминальный департамент Сената Верховного суда отказался начинать кассационное производство по делу, в котором на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним. Его обвиняли в покушении на убийство одноклассника в помещении школы.

Таким образом, в силу вступил приговор Рижского окружного суда, согласно которому теперь уже совершеннолетнему молодому человеку назначено наказание - четыре года и шесть месяцев лишения свободы и два года пробационного надзора.

Как сообщалось ранее, 6 апреля 2023 года в Государственную полицию поступил вызов в учебное заведение в Иманте, где был ранен молодой человек. В ходе расследования выяснилось, что на пострадавшего с ножом напал его одноклассник 2005 года рождения. Предположительно, причиной преступления стала ревность.

Из материалов дела следует, что обвиняемый зашел в раздевалку спортивного зала школы, подошел к потерпевшему и с целью убийства нанес три прицельных удара ножом в область живота и грудной клетки, а также один удар в плечо левой руки.