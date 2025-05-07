Юноша приговорен к четырем годам тюрьмы за нападение с ножом на одноклассника в школе

Бывший ученик Рижского техникума искусства и медиа, признанный виновным в нападении на своего одноклассника с ножом, проведет в заключении четыре года и шесть месяцев, сообщил агентству LETA представитель Верховного суда Латвии.
Криминальный департамент Сената Верховного суда отказался начинать кассационное производство по делу, в котором на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним. Его обвиняли в покушении на убийство одноклассника в помещении школы.
Таким образом, в силу вступил приговор Рижского окружного суда, согласно которому теперь уже совершеннолетнему молодому человеку назначено наказание - четыре года и шесть месяцев лишения свободы и два года пробационного надзора.
Как сообщалось ранее, 6 апреля 2023 года в Государственную полицию поступил вызов в учебное заведение в Иманте, где был ранен молодой человек. В ходе расследования выяснилось, что на пострадавшего с ножом напал его одноклассник 2005 года рождения. Предположительно, причиной преступления стала ревность.
Из материалов дела следует, что обвиняемый зашел в раздевалку спортивного зала школы, подошел к потерпевшему и с целью убийства нанес три прицельных удара ножом в область живота и грудной клетки, а также один удар в плечо левой руки.
Пострадавшему удалось выбежать из раздевалки и скрыться. Он получил тяжелые, опасные для жизни телесные повреждения.
Согласно показаниям потерпевшего, нападавший до этого уже пять или шесть раз угрожал ему расправой, если тот не прекратит отношения с девушкой, к которой сам испытывал интерес.
Как сообщал ранее телеканал TV3 в программе Degpunktā, нападавший и ранее терроризировал эту девушку, запрещая ей общаться с другими молодыми людьми. По словам матери пострадавшего, девушка пыталась найти помощь, однако взрослые не воспринимали угрозы всерьез.
Обвиняемый молодой человек свою вину не признал.
Согласно приговору, который уже вступил в законную силу, с обвиняемого также взыскана компенсация за моральный ущерб в размере 12 000 евро.
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