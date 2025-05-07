Министр объясняет, почему не все ученики могут сдать экзамены

Идет борьба с причинами, по которым ученики не сдают экзамены, однако введенные меры не дают столь быстрых результатов, признала в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения министр образования и науки Даце Мелбарде.
Министр подчеркнула, что причины этого ясны. Одним из ответов является вспомогательный персонал, сказала она. Мелбарде также отметила, что классы становятся все более разнородными.
Ведется работа над инклюзивным образованием, для реализации которого в школах, по сути, необходим дополнительный поддерживающий персонал, а также индивидуализированный подход, к которому нужно готовить и учителей.
Кроме того, следует учитывать, что дети, которые сейчас сдают централизованные экзамены, два года учились дистанционно из-за Covid-19.
"Здесь мы видим последствия дистанционного обучения и понимаем, что такая форма обучения все же не является наилучшим выбором", - сказала министр.
Влияние оказал и переход на обучение на латышском языке, признала Мелбарде, отметив, что до сих пор есть дети, которым трудно овладеть латышским. А это влияет на успеваемость по разным предметам.
"Таким образом, есть несколько факторов, которые в данный момент влияют на то, что около 4% детей на экзаменах не достигают и 10%", - пояснила она.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня заявила, что ситуация, когда в системе образования есть дети, которые, проучившись в школе девять лет, не могут набрать на экзаменах даже 10%, неприемлема.
Она сообщила, что поручила министру образования Даце Мелбарде срочно искать решения, чтобы таких ситуаций не возникало.
"Возможно, это потребует дополнительной перестройки, дополнительных ресурсов от самих школ, но, на мой взгляд, неприемлемо, когда у нас есть дети, которые девять лет учились в наших школах и не могут сдать экзамены хотя бы на 10%", - сказала Силиня.
По ее словам, министр образования и науки обязалась начать поиск решения этой проблемы, в том числе сделав доступнее и ассистентов в школе. Премьер не исключает, что и в будущем будут дети, которым порог в 10% доставит проблемы, однако нынешняя ситуация с несколькими сотнями детей, у которых есть проблемы с достижением этого порога, нельзя оценить как хорошую.
Как уже сообщалось, и в этом году для успешной сдачи централизованных экзаменов в 9-х классах будет достаточно оценки не менее 10%, предусматривает решение правительства, принятое за неделю до начала централизованных экзаменов в 9-х классах.
Министерство образования и науки объясняет решение "заморозить" порог сдачи экзаменов в 9-х классах еще на один учебный год отсутствием механизмов поддержки - некоторые из них находятся только на стадии внедрения.
Учащиеся 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены в 2022/2023 учебном году. На тот момент один из трех экзаменов провалил 881 школьник. Из тех, кто повторно сдавал экзамены в следующем году, 86,8% сдали их, а 13,2% - нет.
В этом учебном году материалы 9-го класса повторно изучают 696 школьников, не сдавших один из государственных экзаменов в предыдущей экзаменационной сессии.
В сфере среднего образования пороговое значение для централизованных экзаменов в 12-х классах в этом учебном году составляет 20%, как и планировалось ранее.
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