Ср, 22.05.2019
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Bezvests.lv: в Германии четыре месяца назад пропала уроженка Латвии

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Пропавшая Регина Флурер.

ФОТО: bezvests.lv

В Германии пропала 65-летняя уроженка Латвии Регина Флурер - она несколько лет проживала в немецком городе Унтермюнхайм. Предполагается, что женщина пропала 1 января 2019 года. Об этом сообщает добровольческая поисковая организация Bezvests.lv .

По словам родственников женщины, незадолго до своего исчезновения Регина находилась в Штутгарте. Последний раз они созванивались с пропавшей в декабре 2018 года.

ПРИМЕТЫ: Рост 164-165 см, среднего телосложения. 

Bezvests.lv просит всех, кто видел Регину Флурер или что-то знает о ее возможном месте нахождения, немедленно обратиться в полицию по номеру +371 110 или же связаться с организацией по номеру телефона +371 22 084 084.

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