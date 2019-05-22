Bezvests.lv: в Германии четыре месяца назад пропала уроженка Латвии

По словам родственников женщины, незадолго до своего исчезновения Регина находилась в Штутгарте. Последний раз они созванивались с пропавшей в декабре 2018 года.

Bezvests.lv просит всех, кто видел Регину Флурер или что-то знает о ее возможном месте нахождения, немедленно обратиться в полицию по номеру +371 110 или же связаться с организацией по номеру телефона +371 22 084 084.