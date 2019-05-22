Bezvests.lv: в Германии четыре месяца назад пропала уроженка Латвии

В Германии пропала 65-летняя уроженка Латвии Регина Флурер - она несколько лет проживала в немецком городе Унтермюнхайм. Предполагается, что женщина пропала 1 января 2019 года. Об этом сообщает добровольческая поисковая организация Bezvests.lv .
По словам родственников женщины, незадолго до своего исчезновения Регина находилась в Штутгарте. Последний раз они созванивались с пропавшей в декабре 2018 года.
ПРИМЕТЫ: Рост 164-165 см, среднего телосложения.
Bezvests.lv просит всех, кто видел Регину Флурер или что-то знает о ее возможном месте нахождения, немедленно обратиться в полицию по номеру +371 110 или же связаться с организацией по номеру телефона +371 22 084 084.