Служба госбезопасности: другие страны пока не вмешивались в выборы ЕП в Латвии

В распоряжении Службы госбезопасности (СГБ) пока нет информации о непосредственных попытках иностранных государств повлиять на ход выборов Европарламента в Латвии, сообщили агентству LETA в СГБ.
СГБ интенсивно предпринимает меры по своевременному выявлению и предотвращению возможных рисков для проведения в Латвии свободных демократических выборов ЕП.
Не располагает СГБ и информацией о возможных случаях подкупа избирателей или подготовке к таким действиям.
За умышленное противоправное воспрепятствование свободной реализации права выбирать депутатов и быть избранными предусмотрена уголовная ответственность. Уголовным законом предусмотрена ответственность также за умышленный неправильный подсчет голосов и нарушение закрытого голосования.
О случаях подкупа избирателей следует сообщать в СГБ по тел. 67208 964 или по э-почте dd@vdd.gov.lv.
О нарушениях порядка предвыборной агитации или финансирования предвыборной агитации следует сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по тел. 67 356 161 или в мобильном приложении Zino KNAB.