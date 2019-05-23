Служба госбезопасности: другие страны пока не вмешивались в выборы ЕП в Латвии

СГБ интенсивно предпринимает меры по своевременному выявлению и предотвращению возможных рисков для проведения в Латвии свободных демократических выборов ЕП.

Не располагает СГБ и информацией о возможных случаях подкупа избирателей или подготовке к таким действиям.

За умышленное противоправное воспрепятствование свободной реализации права выбирать депутатов и быть избранными предусмотрена уголовная ответственность. Уголовным законом предусмотрена ответственность также за умышленный неправильный подсчет голосов и нарушение закрытого голосования.

О случаях подкупа избирателей следует сообщать в СГБ по тел. 67208 964 или по э-почте dd@vdd.gov.lv.