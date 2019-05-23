Чт, 23.05.2019
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Служба госбезопасности: другие страны пока не вмешивались в выборы ЕП в Латвии

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Выборы в Европарламент

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В распоряжении Службы госбезопасности (СГБ) пока нет информации о непосредственных попытках иностранных государств повлиять на ход выборов Европарламента в Латвии, сообщили агентству LETA в СГБ.

СГБ интенсивно предпринимает меры по своевременному выявлению и предотвращению возможных рисков для проведения в Латвии свободных демократических выборов ЕП.

Не располагает СГБ и информацией о возможных случаях подкупа избирателей или подготовке к таким действиям.

За умышленное противоправное воспрепятствование свободной реализации права выбирать депутатов и быть избранными предусмотрена уголовная ответственность. Уголовным законом предусмотрена ответственность также за умышленный неправильный подсчет голосов и нарушение закрытого голосования.

О случаях подкупа избирателей следует сообщать в СГБ по тел. 67208 964 или по э-почте dd@vdd.gov.lv.

О нарушениях порядка предвыборной агитации или финансирования предвыборной агитации следует сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией  по тел. 67 356 161 или в мобильном приложении Zino KNAB.

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