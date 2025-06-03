ФОТО Продолжается досрочное голосование на местных выборах

До субботы, 7 июня, до 12:00 дня, избиратели, которым состояние здоровья существенно затрудняет личное посещение избирательного участка в день выборов, могут подать заявление о голосовании по месту своего нахождения в пределах самоуправления.

Для голосования на дому необходимо написать заявление в свободной форме, указав в нем свое имя и фамилию, персональный код, контактный телефон, точный адрес и, если речь идет о многоквартирном доме, код входной двери подъезда. Заявление можно передать лично или через родственников, соседей, опекунов или иных доверенных лиц в ближайший избирательный участок. Также заявление можно отправить по электронной почте своей муниципальной избирательной комиссии, предварительно заверив его надёжной электронной подписью.

На нынешних выборах впервые также организовано выездное голосование, которое началось в понедельник, 2 июня.

О решении организовать выездное голосование на муниципальных выборах 2025 года Центральную избирательную комиссию уведомили 11 самоуправлений: Алуксненский край, Аугшдаугавский край, Балвский край, Бауский край, Добельский край, Елгавский край, Екабпилсский край, Олайнский край, город Резекне, Саласпилсский край и Смилтенский край.

Галерея: Досрочное голосование на местных выборах

Некоторые из перечисленных самоуправлений организуют выездное голосование в специально оборудованных автобусах. Другие муниципалитеты определили конкретные места и время, где жители смогут дополнительно проголосовать помимо уже объявленных избирательных участков - в библиотеках, школах, общественных центрах и других учреждениях.

Ознакомиться с точными адресами и временем проведения выездного голосования можно на сайте Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что основные выборы в самоуправления пройдут в первую субботу июня.