ФОТО Продолжается досрочное голосование на местных выборах

Во вторник, 3 июня, в Латвии продолжается предварительное голосование на муниципальных выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия (CVK).
С 8:00 до 11:00 утра проголосовать можно будет в 948 избирательных участках по всей стране. Как и в основной день выборов, во время предварительного голосования жители могут сделать свой выбор на любом участке в пределах своего самоуправления.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в первый день предварительного голосования, в понедельник, свои голоса отдали 25 511 избирателей, или 1,85% от общего числа имеющих право голоса.
Наиболее активными были избиратели в Риге, где проголосовало 2,71% от общего числа зарегистрированных избирателей. Далее следует Видземе с 1,86%. В Латгале явка составила 1,29%, в Земгале - 1,26%, а самая низкая активность зафиксирована в Курземе - 1,14%.
Первый день предварительного голосования завершился в 20:00, однако избирательные комиссии столкнулись с трудностями при передаче данных о явке, поскольку произошли сбои в работе избирательной системы, пояснил председатель Рижской городской избирательной комиссии Марис Звиедрис.
В последующие дни график работы избирательных участков во время предварительного голосования выглядит следующим образом:
в среду, 4 июня, участки будут открыты с 17:00 до 20:00
в четверг, 5 июня - с 8:00 до 11:00
в пятницу, 6 июня - с 12:00 до 15:00.
До субботы, 7 июня, до 12:00 дня, избиратели, которым состояние здоровья существенно затрудняет личное посещение избирательного участка в день выборов, могут подать заявление о голосовании по месту своего нахождения в пределах самоуправления.
Для голосования на дому необходимо написать заявление в свободной форме, указав в нем свое имя и фамилию, персональный код, контактный телефон, точный адрес и, если речь идет о многоквартирном доме, код входной двери подъезда. Заявление можно передать лично или через родственников, соседей, опекунов или иных доверенных лиц в ближайший избирательный участок. Также заявление можно отправить по электронной почте своей муниципальной избирательной комиссии, предварительно заверив его надёжной электронной подписью.
На нынешних выборах впервые также организовано выездное голосование, которое началось в понедельник, 2 июня.
О решении организовать выездное голосование на муниципальных выборах 2025 года Центральную избирательную комиссию уведомили 11 самоуправлений: Алуксненский край, Аугшдаугавский край, Балвский край, Бауский край, Добельский край, Елгавский край, Екабпилсский край, Олайнский край, город Резекне, Саласпилсский край и Смилтенский край.
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Некоторые из перечисленных самоуправлений организуют выездное голосование в специально оборудованных автобусах. Другие муниципалитеты определили конкретные места и время, где жители смогут дополнительно проголосовать помимо уже объявленных избирательных участков - в библиотеках, школах, общественных центрах и других учреждениях.
Ознакомиться с точными адресами и временем проведения выездного голосования можно на сайте Центральной избирательной комиссии.
Напомним, что основные выборы в самоуправления пройдут в первую субботу июня.
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