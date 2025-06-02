Главное за 2 июня Атака украинских дронов в России, стартовали местные выборы и сколько людей живет в Латвии?

Тропинка вокруг дома в Риге на ул. Калнциема, 99, протоптана - уже несколько месяцев через территорию пройти нельзя, так как привычную дорогу с осени прошлого года преграждает забор. Это вызвало гнев местных, и не зря, ведь даже Рижская дума (РД) велела владельцам снести самовольную постройку до 27 января этого года. Теперь, после продолжительного процесса, по поводу судьбы забора принято окончательное решение.

В воскресенье, 1 июня, на сцене театра "Дайлес" показали последний спектакль литовского режиссера Римаса Туминаса. Смотрите, кто на нем побывал, в нашем фотоотчете!

Почти 20 лет легендарный ресторан Sēnīte стоял одиноко на перекрестке двух шоссе недалеко от Инчукалнса. Так было до тех пор, пока его вместе с землей не выкупила местная компания Latvian Catering Company в 2023 году. С тех пор прошло почти два года, но, похоже, никаких явных изменений на этой территории не произошло. TVNET+ отправился исследовать коридоры и подземные помещения Sēnīte.

Определенно не следует считать, что продавать что-либо через интернет имеет смысл только в том случае, если вы сертифицированный мастер или трудолюбивая мастерица. Знаете ли вы, что, например, березовые ветки или ольховые шишки также можно продавать на Etsy? Причем очень удачно! Самые большие страхи и ошибки начинающих, самые популярные и несущие прибыль тренды - об этом разговор с Эдитой Клидзеей, которую называют гуру Etsy в Латвии. Она - ментор Etsy с 2017 года, читает организованные miniAkselerators.lv лекции. Эдите Клидзея также поясняет, почему начинающим лучше всего открывать свой магазин после 1 июля.

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