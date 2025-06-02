Главное за 2 июня Атака украинских дронов в России, стартовали местные выборы и сколько людей живет в Латвии?

Первый рабочий день лета был богат на события. Началось предварительное голосование на выборах в местные самоуправления, Украина и Россия провели второй раунд мирных переговоров, а ЦСУ обнародовало свежие данные о населении Латвии. О главных новостях понедельника, 2 июня, читайте в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
В понедельник, 2 июня, в 17:00 часов начнется предварительное голосование на выборах в самоуправление, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Министерство благосостояния предлагает усовершенствовать подход к проведению экспертизы инвалидности для совершеннолетних лиц, чтобы при определении статуса инвалидности приоритет отдавался оценке способности к функционированию, а не установленному медицинскому диагнозу. Об этом говорится в концептуальном докладе министерства.
В начале этого года в Латвии проживало 1,857 миллиона человек, что на 1%, или на 18 400, меньше по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Не исключено, что латвийских покупателей вскоре ждет очередное повышение цен на продукты. Ведь 5 июня завершается трехлетний режим автономных торговых мер (АТМ), введенный ЕС для поддержки Украины в июне 2022 года: торговля возвращается к "довоенным" соглашениям, что означает ужесточение квот и пошлин на сельхозпродукцию, которую раздираемая войной страна экспортирует в Евросоюз. И это касается не только сахара, яиц и мяса птицы, но и сельскохозяйственных культур, идущих на корм скоту и курам, а также сырья для пищевой промышленности. А от закупочных цен на них напрямую зависит себестоимость латвийского продовольствия. TVNET+ поговорил с латвийскими и украинскими экспертами и выяснил, как новшество отразится на потребительских ценах.
Государственная полиция начала расследование по факту использования 191-метровой ленты в цветах латвийского флага на праздничном шествии в Лимбажи 4 мая, посвященном годовщине восстановления независимости Латвии, сообщила специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Зане Васкане.
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 июня, прибыл в Литву на саммит стран восточного фланга НАТО, так называемой "Бухарестской девятки", и Северных стран, который проходит в Вильнюсе.
На втором раунде прямых переговоров между Россией и Украиной, который прошел в в понедельник, 2 июня, в Стамбуле, Украина выдвинула три требования, сообщают официальные лица.
Вечером в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в ходе операции "Паутина", в рамках которой был нанесен масштабный удар дронами по российским военным аэродромам, пострадало 34% самолетов стратегической авиации РФ.
Во втором туре выборов президента Польши консерватор и евроскептик Кароль Навроцкий победил кандидата от правящей коалиции, либерала Рафала Тшасковского.
Латвийский мотогонщик Паулс Йонас получил травму во время соревнований в Германии и был госпитализирован, сообщил спортсмен на своей странице в Facebook.
Интересное чтиво:
Латвийский профессиональный боксер и политик Майрис Бриедис дал интервью блогеру Victor Logic, в котором сделал сразу несколько сомнительных высказываний об удивительных свойствах воды и зависимости криминогенной ситуации от декриминализации марихуаны. Что из этого правда, а что нет - разбирался фактчекинговый проект TVNET GRUPA "Фактомат".
Тропинка вокруг дома в Риге на ул. Калнциема, 99, протоптана - уже несколько месяцев через территорию пройти нельзя, так как привычную дорогу с осени прошлого года преграждает забор. Это вызвало гнев местных, и не зря, ведь даже Рижская дума (РД) велела владельцам снести самовольную постройку до 27 января этого года. Теперь, после продолжительного процесса, по поводу судьбы забора принято окончательное решение.
В воскресенье, 1 июня, на сцене театра "Дайлес" показали последний спектакль литовского режиссера Римаса Туминаса. Смотрите, кто на нем побывал, в нашем фотоотчете!
Почти 20 лет легендарный ресторан Sēnīte стоял одиноко на перекрестке двух шоссе недалеко от Инчукалнса. Так было до тех пор, пока его вместе с землей не выкупила местная компания Latvian Catering Company в 2023 году. С тех пор прошло почти два года, но, похоже, никаких явных изменений на этой территории не произошло. TVNET+ отправился исследовать коридоры и подземные помещения Sēnīte.
Определенно не следует считать, что продавать что-либо через интернет имеет смысл только в том случае, если вы сертифицированный мастер или трудолюбивая мастерица. Знаете ли вы, что, например, березовые ветки или ольховые шишки также можно продавать на Etsy? Причем очень удачно! Самые большие страхи и ошибки начинающих, самые популярные и несущие прибыль тренды - об этом разговор с Эдитой Клидзеей, которую называют гуру Etsy в Латвии. Она - ментор Etsy с 2017 года, читает организованные miniAkselerators.lv лекции. Эдите Клидзея также поясняет, почему начинающим лучше всего открывать свой магазин после 1 июля.
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