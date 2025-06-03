Гражданин Латвии получил срок за участие в боевых действиях на стороне России

Вступил в законную силу приговор Рижского городского суда, согласно которому задержанный осенью 2024 года в Шкилбенской волости гражданин Латвии приговорен к шести годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора за незаконное участие в боевых действиях в Украине в составе российской армии, а также за умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы. Об этом агентству LETA сообщили в суде.
Обвиняемый нарушил запрет, установленный законом Латвии о национальной безопасности, запрещающий гражданам страны службу в иностранных вооруженных силах. В 2023 году он подписал контракт о военной службе в российской армии и был направлен в Челябинск, где начал службу в артиллерийском подразделении 80-го танкового полка Вооруженных сил России.
В октябре обвиняемого отправили в зону боевых действий на территории Украины, где Россия ведет агрессивную войну. Участвуя в военных действиях в Донецкой области, он совершил преступление, предусмотренное Уголовным законом Латвии, который запрещает активное участие граждан в вооруженных конфликтах за пределами страны, направленных против территориальной целостности и политической независимости государств и противоречащих международным обязательствам Латвии.
Согласно обвинению, мужчина возводил оборонительные укрепления - блиндажи - для нужд российских вооруженных сил, исполнял обязанности по охране территории с использованием выданного ему российского служебного огнестрельного оружия и боеприпасов, а также участвовал в тактических боях и стрелковых тренировках.
Кроме того, обвиняемый прошлой осенью незаконно пересек внешнюю границу Латвии, намереваясь попасть в страну из России.
Прокуратура подчеркивает, что смягчающим обстоятельством во всех трех эпизодах преступления является то, что обвиняемый добровольно признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном и выразил готовность возместить государству процессуальные расходы.
Прокурор, оценив тяжесть совершенных преступлений, их характер и общественную опасность, личность обвиняемого, а также то обстоятельство, что обвиняемый полностью признал свою вину и воспользовался предусмотренным Уголовно-процессуальным законом правом на сотрудничество, заключил с обвиняемым соглашение о признании вины и наказании, которое затем было утверждено судом.
Как сообщалось ранее, мужчина был задержан Государственной пограничной охраной 7 октября 2024 года в Шкилбенской волости во время попытки незаконно пересечь государственную границу со стороны России. Погранохрана возбудила против него уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение внешней границы Латвии. Позднее дело было передано в Службу государственной безопасности, которая продолжила расследование в рамках уже возбужденного уголовного процесса.
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