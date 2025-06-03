Гражданин Латвии получил срок за участие в боевых действиях на стороне России

Прокуратура подчеркивает, что смягчающим обстоятельством во всех трех эпизодах преступления является то, что обвиняемый добровольно признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном и выразил готовность возместить государству процессуальные расходы.

Прокурор, оценив тяжесть совершенных преступлений, их характер и общественную опасность, личность обвиняемого, а также то обстоятельство, что обвиняемый полностью признал свою вину и воспользовался предусмотренным Уголовно-процессуальным законом правом на сотрудничество, заключил с обвиняемым соглашение о признании вины и наказании, которое затем было утверждено судом.

Как сообщалось ранее, мужчина был задержан Государственной пограничной охраной 7 октября 2024 года в Шкилбенской волости во время попытки незаконно пересечь государственную границу со стороны России. Погранохрана возбудила против него уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение внешней границы Латвии. Позднее дело было передано в Службу государственной безопасности, которая продолжила расследование в рамках уже возбужденного уголовного процесса.