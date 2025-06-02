В России допросили водителей, из чьих грузовиков запускались украинские беспилотники

Один из водителей, 55-летний житель Челябинска, рассказал, что 37-летний владелец машины по имени Артем получил заказ от предпринимателя из Мурманской области, который сказал, что ему нужно перевезти четыре каркасных дома из Челябинска в Кольский район Мурманской области, сообщает Baza.

По словам водителя, во время поездки с ним по телефону связывался человек, который давал ему указания, где и когда остановиться. В итоге последней задачей стала остановка на автозаправочной станции "Роснефть" рядом с военным аэродромом в Мурманской области. Оттуда были запущены беспилотники.

61-летний водитель другого грузовика, принадлежащего тому же владельцу, рассказал похожую историю. Ему также было поручено доставить каркасные дома, но в Иркутскую область. Когда водитель остановился у кафе "Теремок" в городе Усолье-Сибирском (Иркутская область), из машины начали вылетать дроны.

То же самое заявили водители грузовиков, с которых запускались беспилотники в Рязанской и Ивановской областях.

В Челябинске задержаны владельцы склада, где, предположительно, были собраны беспилотники FPV, использовавшиеся в операции "Паутина", сообщается в Telegram-каналах Baza и Mash. Как пишет уральское региональное издание Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах, арендаторы помещения также были задержаны.

Как уже сообщалось, в воскресенье СБУ провела в России операцию "Паутина", в ходе которой беспилотники нанесли удары как минимум по четырем военным аэродромам. Дроны были запущены с грузовиков, остановившихся возле аэродромов, где базируются стратегические бомбардировщики.

По данным СБУ, был поражен 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22М3.