Обнаружена незаконная выплата премии отстраненному чиновнику Минсообщения

Государственный контроль выявил в Министерстве сообщения (SM) факт выплаты премии, не соответствующий требованиям законодательства, отстраненному от исполнения должностных обязанностей чиновнику, сообщили ревизоры.
В ходе проверки годового отчета Министерства сообщения за 2024 год ревизоры обнаружили, что в феврале прошлого года чиновнику была выплачена премия в размере 4913 евро - в то время, когда он находился под отстранением от исполнения своих обязанностей в рамках дисциплинарного расследования.
Ревизоры подчеркивают, что подобное решение прямо противоречит Закону о дисциплинарной ответственности госслужащих, который предусматривает для отстраненных лиц сохранение лишь месячного оклада и социальных гарантий.
По мнению Государственного контроля, правильным подходом было бы принять решение о выплате премии только после завершения дисциплинарного расследования и определения его результатов.
Кроме того, ревизоры указывают, что в результате дисциплинарного дела данный чиновник был признан виновным в совершении нескольких нарушений и подвергнут дисциплинарному наказанию.
В ходе проверки также выяснилось, что премия чиновнику была выплачена со ссылкой на ежегодную оценку выполнения служебных обязанностей. Однако на момент выплаты премии ежегодная оценка работы за предыдущий период, включая 2023 год, фактически не была проведена.
Таким образом, отмечают ревизоры, выплата премии в данном случае также противоречит Закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Более того, премия была назначена за период, когда чиновник допустил ряд дисциплинарных нарушений и впоследствии понес наказание.
Учитывая, что выплата премии произведена с нарушением норм законодательства, Государственный контроль примет решение о начале процесса возмещения нанесенного ущерба. Министерству сообщения поручено в течение шести месяцев дать оценку действиям ответственных лиц и информировать Государственный контроль о принятых мерах и результатах возврата незаконно выплаченной премии. В противном случае ревизоры обещают принять решение о взыскании ущерба.
Также Государственный контроль сообщает, что Министерство сообщения в апреле этого года подало жалобу, оспаривая выводы ревизоров относительно неправомерности выплаты премии.
Как агентству LETA сообщили в Министерстве сообщения, основываясь на положениях правовой теории, судебной практике и действующих нормативных актах, министерство считает, что в данной ситуации не было допущено никаких нарушений внешних или внутренних правовых норм. По мнению SM, существовала законная основа для выплаты премии, которая соответствовала принципам законности, равенства, презумпции невиновности и недопустимости двойного наказания.
Министерство подчеркивает, что Государственный контроль в своем заключении не учел, что оценка служебных обязанностей чиновника была проведена до его отстранения и до возбуждения дисциплинарного дела. Кроме того, согласно заявлению министерства, Государственная канцелярия, выступающая координатором и контролером системы оплаты труда в публичном секторе, подтвердила правильность применения нормативных актов в данном конкретном случае.
Однако совет Государственного контроля полностью отклонил жалобу министерства.
Вместе с тем Государственный контроль обратится в Государственную канцелярию с просьбой оценить данную ситуацию и предотвратить повторение подобных случаев в других учреждениях.
Ревизоры настоятельно рекомендуют государственным учреждениям строго соблюдать предусмотренный законом порядок при назначении вознаграждений, особенно в тех случаях, когда рассматриваются дисциплинарные дела.
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