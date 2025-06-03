Обнаружена незаконная выплата премии отстраненному чиновнику Минсообщения

В ходе проверки годового отчета Министерства сообщения за 2024 год ревизоры обнаружили, что в феврале прошлого года чиновнику была выплачена премия в размере 4913 евро - в то время, когда он находился под отстранением от исполнения своих обязанностей в рамках дисциплинарного расследования.

Ревизоры подчеркивают, что подобное решение прямо противоречит Закону о дисциплинарной ответственности госслужащих, который предусматривает для отстраненных лиц сохранение лишь месячного оклада и социальных гарантий.

По мнению Государственного контроля, правильным подходом было бы принять решение о выплате премии только после завершения дисциплинарного расследования и определения его результатов.

Кроме того, ревизоры указывают, что в результате дисциплинарного дела данный чиновник был признан виновным в совершении нескольких нарушений и подвергнут дисциплинарному наказанию.

В ходе проверки также выяснилось, что премия чиновнику была выплачена со ссылкой на ежегодную оценку выполнения служебных обязанностей. Однако на момент выплаты премии ежегодная оценка работы за предыдущий период, включая 2023 год, фактически не была проведена.