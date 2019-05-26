Отметки на ногтях и почти миллиард избирателей: Как выбирают парламент в Индии

Надеемся, все проголосовали на выборах в Европарламент? А теперь посмотрите наш фоторассказ о том, как выборы проходят в "другом мире" - в Индии. Выборы в парламент в Индии начались 11 апреля и продлились до 19 мая. Голосование проходило в семь этапов. Это связано с тем, что в них могли участвовать свыше 875 миллионов избирателей.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

Избирателем в этой стране является каждый индиец, которому на 1 января выборного года исполнилось 18 лет. Таких в Индии почти полтора раза больше, чем население всей Европы.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Выборы состоят из одного тура, в них нет никаких ограничительных порогов. Перевыборы могут быть проведены только в самом крайнем случае, например по каким-то техническим причинам.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

Для предотвращения "каруселей" избирательные комиссии помечают пальцы проголосовавших трудносмываемыми чернилами. Этот знак на указательном пальце поможет членам избиркома быстро узнать, проголосовал ли уже этот избиратель.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: Reuters/EPA/AP/AFP/Scanpix

Прошедшие выборы стали одними из самых дорогих в мире - Индия потратила на них около 7 млрд долларов. Это примерно по 8 долларов на избирателя в стране, где около половины населения, по оценкам Всемирного банка, живет менее чем на 3 доллара в сутки.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

Закон предписывает, что ближайший участок для голосования должен находиться на расстоянии не более 2 километров от избирателя.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

В четверг, 23 мая, стало известно, что на парламентских выборах в Индии победила партия премьер-министра.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix