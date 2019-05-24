Опрос: самые одинокие и отчужденные люди в Латвии - пенсионеры

В прошлом году 17% жителей в возрасте от 75 лет отметили, что в течение последнего времени чувствовали себя одиноко большую часть времени или постоянно. В свою очередь люди в возрасте от 25 до 34 лет такой ответ дали только в 1,6% случаев.

Данные ЦСУ свидетельствуют о том, что 5,9% жителей Латвии в возрасте от 16 лет в течение последнего месяца чувствовали себя одиноко все время или большую часть времени, 10,6% - периодически, 63,2% населения не чувствовали себя одинокими вовсе.

Согласно результатам опроса, уровень доходов также существенно влияет на уровень одиночества и социального отторжения.

Большая часть или 87,5% самой обеспеченной группы респондентов рассказали, что за последний месяц не чувствовали одиночества или это чувство было кратковременным. Их уровень отчужденности составил 1,4 балла из 10.

Респонденты из группы с меньшим доходом в среднем оценили свою социальную отчужденность и одиночество на 2,7 баллов из 10, что почти вдвое больше.

Почти все или 94,6% пар с детьми не чувствовали себя одинокими за последний месяц или это чувство было кратковременным. У пар без детей показатель тоже достаточно высок - 92,2% из них не чувствуют одиночества.

В прошлом году почти треть респондентов или 34,9% опрошенных проживали одни, и число таких людей растет из года в год. Эти люди испытывают одиночество чаще других. Люди в возрасте до 64 лет оценили свой уровень социальной отчужденности на 2,3 балла из 10, а в возрасте от 65 лет – в среднем на 2,9 балла. Люди из возрастной группы от 16 до 64 лет, проживающие в одиночестве, чувствовали себя оторванными от общества в 11,6% случаев.