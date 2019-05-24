В американском штате Миссури подписали закон о запрете абортов

В пятницу, 24 мая, губернатор американского штата Миссури Майк Парсон принял законопроект, запрещающий аборты, начиная с восьмой недели беременности.
Данный закон является самым строгим ограничением в отношении абортов в США.
Запрет вступит в силу 28 августа, если суд его не заблокирует. Ожидается, что законопроект будут оспаривать.
Медикам, которые нарушат запрет, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Однако женщин не будут судить за аборты.
В качестве исключения в законопроекте указаны чрезвычайные медицинские ситуации, но не случаи изнасилования или инцеста.