Пт, 24.05.2019
С верой и латвийским упорством мы однажды выиграем медали, и это станет уникальным достижением для нашей маленькой страны. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

В американском штате Миссури подписали закон о запрете абортов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Pixabay

В пятницу, 24 мая, губернатор американского штата Миссури Майк Парсон принял законопроект, запрещающий аборты, начиная с восьмой недели беременности.

Данный закон является самым строгим ограничением в отношении абортов в США.

Запрет вступит в силу 28 августа, если суд его не заблокирует. Ожидается, что законопроект будут оспаривать. 

Медикам, которые нарушат запрет, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Однако женщин не будут судить за аборты.

В качестве исключения в законопроекте указаны чрезвычайные медицинские ситуации, но не случаи изнасилования или инцеста. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ