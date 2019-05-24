В американском штате Миссури подписали закон о запрете абортов

Данный закон является самым строгим ограничением в отношении абортов в США.

Запрет вступит в силу 28 августа, если суд его не заблокирует. Ожидается, что законопроект будут оспаривать.

Медикам, которые нарушат запрет, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Однако женщин не будут судить за аборты.