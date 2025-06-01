С "изюминкой и перчинкой". Как Москва распространяет пропаганду о Балтии через Telegram

Re:Baltica отмечает, что в этом году YouTube заблокировал сразу несколько прокремлевских аккаунтов. В январе после публикации материала был закрыт канал бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, затем - созданный Стефановым канал "Шпроты в изгнании".

Эстонская служба безопасности KAPO в своем годовом отчете отметила, что блокировки связаны с появлением лиц из санкционных списков, ищущих альтернативные каналы после блокировки основных российских пропагандистских платформ.

Война с "русофобией"

Менее популярным, но не менее показательным является второй русскоязычный Telegram-канал сети, созданной при поддержке российского "Правфонда" - "Тени Прибалтики". Его главная цель заявлена открыто: борьба с так называемой "русофобией" в странах Балтии и помощь соотечественникам, столкнувшимся с трудностями.

"Это наши люди, которые оказались жертвами произвола властей - наказаны за публикации в соцсетях, за возложение цветов к советским памятникам, задержаны по политическим статьям, арестованы", - говорится в заявке проекта.

Фото: Re:baltica

На канале даже предусмотрен специальный чат-бот, с помощью которого люди могут запросить юридическую помощь. В документах фонда указано, что уже в этом году планируется привлечь юриста из России, хорошо знающего законодательство стран Балтии и РФ. Согласно отчету за первый квартал 2025 года, такую помощь уже запросили более 20 человек. В основном обращения касаются возможности переезда в Россию: допускается ли двойное гражданство, как получить паспорт и оформить документы по новому месту жительства.