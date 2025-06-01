С "изюминкой и перчинкой". Как Москва распространяет пропаганду о Балтии через Telegram

Российский "Правфонд" выделил 109 тысяч евро сети Telegram-аккаунтов для распространения "объективной информации" - пропаганды - о странах Балтии.
Спасать "политзаключенных" Балтии, публиковать ностальгические фотографии времен СССР и давать "альтернативные" сведения о состоянии экономики Латвии - такие обязательства перед московским фондом поддержки "соотечественников" взяла на себя сеть прокремлевских Telegram-профилей в обмен на финансовую поддержку.
Как свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении Re:Baltica и программы Nekā personīga (NP), Фонд защиты и поддержки прав соотечественников за рубежом ("Правфонд") в прошлом году выделил 109 тысяч евро (11,5 млн рублей) бывшему латвийскому журналисту Алексею Стефанову для развития пропагандистских профилей в Telegram.
У Re:Baltica есть заявка проекта на 2025 год и отчет о проделанной за первый квартал работе. В документах подчеркивается, что Telegram остается единственной платформой в странах Балтии, где "соотечественники могут получать объективную информацию", поскольку другие каналы из России заблокированы. Хотя в регионе и существуют пророссийские блогеры, они часто публикуют информацию, которая не совпадает с российскими официальными нарративами. Именно поэтому заявитель создал собственные профили и объединил в виртуальную сеть единомышленников.
Официальным автором проекта выступила некая Анна Стефанова. Возможно, это супруга Стефанова - на его странице в Facebook опубликовано свадебное фото с женщиной, носящей то же имя и фамилию, что и автор проекта. На связь между ними указывает и то, что главным редактором проекта указан сам Стефанов, работающий в российском госхолдинге "Россия Сегодня".
Связаться с Стефановым, чтобы выяснить, почему заявка оформлена на имя его супруги, не удалось. Во время звонка от NP Стефанов резко опроверг причастность к Telegram-аккаунтам и бросил трубку: "Не понимаю, о чем вы говорите. Извините, не могу сейчас разговаривать".
Анна Стефанова на звонки не ответила.
Сипсикова высмеивает Каю Каллас
Данную сеть дезинформации в Telegram составляют пять профилей. Два из них на русском языке: "Балтийский мост" и "Тени Прибалтики". Также упоминается третий - "Прибалтика без цензуры", но Re:Baltica его не обнаружила.
Еще три аккаунта работают на национальных языках стран Балтии: латышский Laimes lācis ("Счастливый медведь"), литовский Vardan tos Lietuvos! ("Во имя той Литвы!") и эстонский Vana Toomase teataja ("Вестник Старого Томаса"). Их названия взяты из национальных культурных символов - сказки Андрея Упита, литовского гимна и исторической статуи в центре Таллина соответственно. Создатели утверждают, что аккаунты принадлежат жителям балтийских стран.
Самым популярным из них является "Балтийский мост". Авторы подчеркивают, что это единственный канал, предлагающий "объективную информацию" о том, как Россия относится к культуре стран Балтии и противостоит "местной пропаганде".
"Мы также развенчиваем мифы о советской оккупации, публикуя уникальные архивные фото и видео", - сказано в заявке проекта.
Исследовательница дезинформации Солвита Дениса-Лиепниеце поясняет Re:Baltica, что романтизация Советского Союза - неотъемлемая часть российской пропаганды, цель которой создать иллюзию, будто "раньше было лучше". Подобный контент - сентиментальные фотографии и видеозаписи, вызывающие ностальгию - особенно удобен для распространения в соцсетях. "Люди охотно делятся такими публикациями, и этим пользуется Кремль", - говорит она.
У "Балтийского моста" 2040 подписчиков, а к концу года запланировано довести их число до 7000. Авторы заявляют о "больших успехах", приводя данные сервисов TGstat и Telemeter: другие Telegram-каналы в общей сложности поделились его контентом 1,3 млн раз.
"Это классический метод работы подобных пропагандистских каналов - делиться контентом, чтобы привлечь большую аудиторию", - поясняет исследователь Латвийского университета Анастасия Тетаренко-Супе.
Помимо Telegram, "Балтийский мост" создает видеоконтент на YouTube и Rutube. В этих видео под псевдонимом Сипсикова еженедельно с иронией, "изюминкой и перчинкой" события в Балтии комментирует представительница российского пропагандистского медиа Sputnik Виктория Фёдорова, ранее жившая в Эстонии и знающая эстонский язык. Название ее программы - "Сети Сипсиковой" - заимствовано из популярной эстонской детской книги.
В своих выпусках Фёдорова регулярно высмеивает бывшего премьера Эстонии Каю Каллас, известную своей жесткой позицией по отношению к российскому вторжению в Украину и занявшую пост главы внешней политики ЕС.
Во время звонка NP Фёдорова агрессивно отказалась отвечать, курирует ли она эстонский Telegram-канал и остается ли гражданкой Эстонии: "Может мне сразу дать вам номер моего банковского счета? Что это за идиотские вопросы?" - и положила трубку.
В апреле этого года YouTube без объяснений заблокировал аккаунт "Балтийского моста», в том числе и шоу "Сети Сипсиковой". Создатели восприняли это как признание их успешной работы: "Мы на верном пути, если власти стран Балтии так быстро отреагировали на нашу деятельность".
Re:Baltica отмечает, что в этом году YouTube заблокировал сразу несколько прокремлевских аккаунтов. В январе после публикации материала был закрыт канал бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, затем - созданный Стефановым канал "Шпроты в изгнании".
Эстонская служба безопасности KAPO в своем годовом отчете отметила, что блокировки связаны с появлением лиц из санкционных списков, ищущих альтернативные каналы после блокировки основных российских пропагандистских платформ.
Война с "русофобией"
Менее популярным, но не менее показательным является второй русскоязычный Telegram-канал сети, созданной при поддержке российского "Правфонда" - "Тени Прибалтики". Его главная цель заявлена открыто: борьба с так называемой "русофобией" в странах Балтии и помощь соотечественникам, столкнувшимся с трудностями.
"Это наши люди, которые оказались жертвами произвола властей - наказаны за публикации в соцсетях, за возложение цветов к советским памятникам, задержаны по политическим статьям, арестованы", - говорится в заявке проекта.
На канале даже предусмотрен специальный чат-бот, с помощью которого люди могут запросить юридическую помощь. В документах фонда указано, что уже в этом году планируется привлечь юриста из России, хорошо знающего законодательство стран Балтии и РФ. Согласно отчету за первый квартал 2025 года, такую помощь уже запросили более 20 человек. В основном обращения касаются возможности переезда в Россию: допускается ли двойное гражданство, как получить паспорт и оформить документы по новому месту жительства.
Ежедневно канал публикует новости из российских официальных источников и иностранных СМИ, адаптируя их так, чтобы содержание совпадало с кремлевскими пропагандистскими тезисами. Во время подготовки данного материала агентство РИА Новости сообщило о начале учений российского флота в Балтийском море. Другой российский пропагандистский ресурс - Baltnews - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, утверждающего: "Европа не на пути к миру".
В заявке на проект его авторы гордятся тем, что к созданию контента привлекаются "уважаемые и авторитетные" эксперты. Среди них - депутат российской Госдумы Мария Бутина, в прошлом осужденная в США за шпионаж, заместитель директора Национального института энергетики Александр Фролов и некий белорусский политолог. В списке также значатся известные в Латвии распространители кремлевской пропаганды: руководитель IMHOclub Юрий Алексеев, бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов и кандидат в депутаты думы Даугавпилса от списка "Суверенная власть"/объединение "Младолатыши" Юрий Зайцев.
Создатели "Теней Прибалтики" утверждают, что канал имеет 1028 подписчиков, а общий охват публикаций, учитывая репосты и цитирования, приближается к 400 тысячам просмотров. До конца года они рассчитывают увеличить аудиторию до 4000 человек, а конечная цель - от 5000 до 6000 подписчиков.
Местные каналы: авторы неизвестны
Несколько иначе организована работа каналов на языках балтийских стран. В заявке на финансирование подчеркивается, что эти профили действуют независимо, с собственными экспертами и авторами, но публикуют прокремлевский контент. "Таким образом обеспечиваются права латышей, литовцев и эстонцев, симпатизирующих России, на получение альтернативного взгляда на происходящее", - сказано в документе.
Как выяснила Re:Baltica, больше всего публикаций из профилей Стефанова перепечатывает латышский канал Laimes lācis. Наряду с постоянными сообщениями о том, как все плохо в Балтии (повышение пенсионного возраста, рост цен на масло, сокращение населения в Латвии), здесь появляются также выпуски шоу "Сипсиковой". Правда, канал нельзя назвать особенно популярным - у него всего 163 подписчика.
На вопросы, отправленные Re:Baltica через чат-бот канала, ответа не последовало.
Литовский профиль Vardan tos Lietuvos! также перепечатывает материалы из сети Стефанова, но преимущественно исторические фотографии и видео, пропагандирующие ностальгию по советскому прошлому.
Эстонский профиль Vana Toomase teataja действует отдельно от сети и не публикует материалы Стефанова. Его содержание выдержано в жанре "все плохо".
Журналисты эстонского Delfi выяснили, что автором этого канала, вероятно, является преподавательница французского языка Елена Наталова, недавно переехавшая жить в Россию. В ранее опубликованном исследовании Re:Baltica уже называла ее одним из "рупоров" кремлевского нарратива о массовом переезде соотечественников из Эстонии в Россию.
В распоряжении Delfi есть переписка, где Наталова представляется автором канала Vana Toomase teataja и интересуется возможностью размещения рекламы на другом эстонском Telegram-канале. Также имеется скриншот ее банковского перевода из эстонского банка на 50 евро с пометкой Vana Toomase teataja. Сама Наталова не ответила на вопросы журналистов.
Re:Baltica направила вопросы также платформе Telegram, поинтересовавшись, намерена ли она принимать меры в отношении аккаунтов, финансируемых из источников, находящихся под санкциями ЕС. Ответ за неделю так и не поступил.
Ранее мы уже сообщали, что, несмотря на санкции ЕС, "Правфонд" по-прежнему продолжает финансировать пророссийски настроенных соотечественников в Латвии. Средства, в частности, получал глава платформы IMHOclub Юрий Алексеев, ныне скрывающийся в Беларуси.
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