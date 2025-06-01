"Путин сказал: "Если вы продолжите поставлять Украине оружие, мы будем считать вас агрессорами". Он полагает, что ситуация превратилась в опосредованную войну с НАТО. И, говоря откровенно, в некотором смысле так и есть. Достаточно посмотреть, какую помощь Киеву оказывают европейские страны. Очевидно, что Путин это прекрасно видит", - заявил Келлог.

Ранее Келлог также называл "обоснованными" опасения России относительно расширения НАТО на восток. По сведениям информационного агентства Reuters, диктатор России Владимир Путин для прекращения войны в Украине требует от западных лидеров "письменных гарантий" о том, что альянс больше не будет расширяться в восточном направлении.

Словосочетания "война чужими руками" и схожие термины на протяжении последних трех лет активно использовали российские официальные лица и кремлевские пропагандисты. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров уже весной 2022 года говорил в своих интервью о ведущейся против России "опосредованной войне" со стороны Запада. Похожую формулировку - "опосредованная война коллективного Запада против России" - в мае 2022 года употреблял и постпред России при ООН Василий Небензя.

Сам Путин чаще использовал формулировку "Запад воюет руками украинцев", однако государственные СМИ России регулярно интерпретировали его слова заголовками, утверждая, что Запад ведет именно "войну чужими руками".