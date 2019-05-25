"В Латвии нет каких-то постоянных традиций голосования". Социолог сделал прогноз о явке

В 2014 году досрочно проголосовало около 7% избирателей, в этом году - более 11%. Фрейманис этот прирост объясняет тем, что о предыдущем голосовании было больше информации.

Также он добавил, что в социальных сетях можно наблюдать, что люди более активны и планируют идти голосовать.

"Если сравнивать активность досрочного голосования в 2019 и 2014 годах, то прирост составляет более 55 000 человек. Поэтому общее количество проголосовавших на этот раз должно быть около 45%", - сказал Фрейманис.

Он отметил, что в латвийском обществе нет каких-то постоянных традиций голосования.

"Люди идут волнами - есть ранние избиратели, есть те, кто встает как обычно в выходные дни, а есть поздние избиратели" - сказал социолог.

Как сообщалось, за первый час после открытия избирательных участков на выборах Европарламента проголосовало около 7 тыс. избирателей или 0,49% общего числа. С учетом тех избирателей, которые проголосовали досрочно в предыдущие дни, в целом проголосовало 164,8 тыс. избирателей или 11,67% общего числа.

Право голосовать на выборах Европарламента имеют 1,412 млн жителей Латвии.