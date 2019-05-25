Зверское нападение на таксиста в Эстонии: подозреваемых юношей отправили к психиатру

По ходатайству защиты, одному молодому человек провели судебную психиатрическую и психологическую комплексную экспертизу, во втором случае ограничились психиатрическим исследованием.

В этом деле четверо обвиняемых, двое из которых несовершеннолетние 2002 года рождения и двое совершеннолетние 1997 года рождения. Первое заседание уже пошло, а второе состоится, когда будут известны результаты экспертиз. Когда процесс начнется, пока неизвестно.

По имеющимся сейчас данным, трех человек обвиняются в грабеже, также предъявлены обвинения в применении насилия, своевольном использовании вещей и воровстве.

Зверское избиение таксиста и угон его автомобиля произошли в ночь на 16 ноября. Утром полиция получила сообщение, что на асфальте вблизи детского сада в волости Пярсти местные жители обнаружили лужи крови и подозрительные предметы. На место происшествия отправили патруль и оперативную группу. Их первичная оценка была такова, что речь может идти о месте преступления.

В то же время около 8:30 полиция получила вызов, что по Колга-Яани в направлении Вильянди движется автомобиль, который совершает опасные маневры. Полицейский патруль отправился на его поиски.

В 8:50, заметив разыскиваемый Mercedes, стражи порядка подали знак остановиться, однако водитель его проигнорировал и помчался дальше в сторону Вильянди. На дороге Вильянди-Пыльтсамаа водитель Mercedes спровоцировал ДТП, задев несколько других транспортных средств, но все равно не остановился.

Мчась в сторону Таллиннской улицы в Вильянди, машина так разогналась, что в какой-то момент патрули потеряли ее из виду.

Разыскиваемый Mercedes обнаружили в 9:00 на парковке "Угала" в Вильянди, откуда, по словам свидетелей, в сторону кладбища убежали трое мужчин.

В брошенной машине был 60-летний таксист, раненый и ограбленный. Его отвезли в больницу.

Таксиста нашли на парковке кладбища Вильянди, где бросили угнанный автомобиль. ФОТО: Kaspar Pokk

По данным прокуратуры, нападение на 60-летнего таксиста началось с того, что вечером 15 ноября по телефону вызвали такси на один вильяндиский адрес, где в машину сели два несовершеннолетних парня, которые высказали желание поехать в Пярсти.

Так и произошло нападение на водителя, он был избит до крови и его засунули в багажник. В Пярсти к двум молодым людям присоединился третий. После этого они поехали в Раквере.

Двое задержанных ранее неоднократно наказывались в уголовном порядке за насильственные действия. Этих 16-летних юношей направили на обучение в частную школу и в их отношении был назначен уголовный надзор.