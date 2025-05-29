Сейм концептуально поддержал реформу управления портами

В то же время были отклонены поправки к закону о Лиепайской специальной экономической зоне (СЭЗ), так как позицию других коалиционных партий не поддержал Союз зеленых и крестьян.

Эти поправки предполагали в будущем внедрение единых принципов отбора членов совета и в отношении управления Лиепайским портом.

Реформа предусматривает сохранение управления Рижским, Вентспилсским и Лиепайским портами как публичными лицами, уменьшив в них политическое влияние и отделив надзорные функции от функций операционного управления.

Также предполагается изменить границы портовых территорий, отделив территории операционной деятельности от территорий специальной экономической зоны, обеспечив единое управление территориями и сохранив функцию управления в компетенции портовых советов и управляющих.

Реформу управления портами планируется в основном реализовать в Рижском и Вентспилсском портах, а на Лиепайскую СЭЗ она будет распространяться только после 31 декабря 2035 года.