Илон Маск покидает администрацию Трампа

Однако критики предупреждают, что он в значительной степени разрушит систему здравоохранения и увеличит дефицит федерального бюджета на четыре триллиона долларов в течение 10 лет.

"Законопроект может быть большим, или он может быть красивым. Но я не уверен, что он может быть и тем и другим одновременно. Это мое личное мнение", - сказал Маск в интервью, которое полностью выйдет в эфир в воскресенье.

Белый дом попытался сгладить разногласия по поводу государственных расходов, не упомянув Маска напрямую.

"Большой красивый законопроект" - это НЕ ежегодный бюджетный закон", - заявил в X заместитель главы администрации Трампа Стивен Миллер.

Он добавил, что все запланированные DOGE меры по сокращению расходов должны быть реализованы через отдельный законопроект, нацеленный на федеральную бюрократию, в соответствии с правилами Сената США.

Высказывания Маска стали редким проявлением разногласий с Трампом, возвращение которого к власти Маск активно поддерживал как крупнейший донор его предвыборной кампании 2024 года.