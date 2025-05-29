Илон Маск покидает администрацию Трампа

Миллиардер Илон Маск в среду, 28 мая, объявил, что срок его полномочий в американской администрации заканчивается.
"Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы", - написал Маск в соцсети X.
"Миссия Департамента эффективности правительства США (DOGE) со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни во всех органах государственной власти", - добавил он.
Незадолго до этого Маск заявил, что законопроект Трампа увеличит дефицит бюджета и подорвет работу DOGE, в рамках которой были уволены десятки тысяч человек.
Маск также пожаловался, что DOGE стал "мальчиком для битья", на которого сливается недовольство администрацией Трампа.
"Я действительно был разочарован, увидев законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его, и подрывает работу, которую проделывает команда DOGE", - сказал Маск в интервью телеканалу CBS News, отрывок из которого был показан вечером во вторник, 27 мая.
Законопроект Трампа, принятый на прошлой неделе в Палате представителей и теперь переданный в Сенат, предусматривает значительные налоговые льготы и сокращение расходов, и занимает центральное место во внутренней политической повестке президента.
Однако критики предупреждают, что он в значительной степени разрушит систему здравоохранения и увеличит дефицит федерального бюджета на четыре триллиона долларов в течение 10 лет.
"Законопроект может быть большим, или он может быть красивым. Но я не уверен, что он может быть и тем и другим одновременно. Это мое личное мнение", - сказал Маск в интервью, которое полностью выйдет в эфир в воскресенье.
Белый дом попытался сгладить разногласия по поводу государственных расходов, не упомянув Маска напрямую.
"Большой красивый законопроект" - это НЕ ежегодный бюджетный закон", - заявил в X заместитель главы администрации Трампа Стивен Миллер.
Он добавил, что все запланированные DOGE меры по сокращению расходов должны быть реализованы через отдельный законопроект, нацеленный на федеральную бюрократию, в соответствии с правилами Сената США.
Высказывания Маска стали редким проявлением разногласий с Трампом, возвращение которого к власти Маск активно поддерживал как крупнейший донор его предвыборной кампании 2024 года.
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