Сб, 25.05.2019
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Домбровскис: "Решения Европарламента все больше влияют на людей"

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Валдис Домбровскис

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Решения Европейского парламента все больше влияют на жителей стран Евросоюза, поэтому важно, кто из латвийских политиков будет избран в Европарламент, сказал на избирательном участке вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис ("Новое Единство").

Он положительно оценил тот факт, что активность избирателей на нынешних выборах выше, чем пять лет назад.

Домбровскис выразил надежду, что сегодня до конца дня проголосует больше избирателей, чем на предыдущих выборах в 2014 году.

Шансы своей партии он оценил положительно, отметив, что она является одним из лидеров рейтингов и убедительно побеждала и на предыдущих выборах Европарламента.

Домбровскис голосовал на 85-м избирательном участке в Тейкской средней школе Риги.

Галерея: Валдис Домбровскис принял участие на выборах в Европарламент

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