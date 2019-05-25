Латвия голосует! Следите за выборами в Европарламент вместе с нами

В субботу, 25 мая, в Латвии проходят выборы в Европарламент. Избирательные участки открылись в 7 утра и проработают до 20 часов. На протяжении всего дня TVNET будет рассказывать главное о ходе выборов!
Напомним, сегодня голосовать можно только на том участке, на котором вы зарегистрированы.
Главные моменты:
- Граждане Латвии изберут 8 из 751 депутатов, Европейский парламент нового созыва будет работать с 2019 до 2024 года.
- На избрание депутатов от Латвии претендуют 16 списков - в целом 246 кандидатов в депутаты. В распределении депутатских мест не будут участвовать те списки кандидатов, которые набрали менее 5% голосов избирателей.
- Предварительные результаты выборов будут известны в полночь с 26 на 27 мая, когда завершатся выборы во всех странах ЕС.