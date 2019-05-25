Сб, 25.05.2019
С верой и латвийским упорством мы однажды выиграем медали, и это станет уникальным достижением для нашей маленькой страны. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Латвия голосует! Следите за выборами в Европарламент вместе с нами

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 25 мая, в Латвии проходят выборы в Европарламент. Избирательные участки открылись в 7 утра и проработают до 20 часов. На протяжении всего дня TVNET будет рассказывать главное о ходе выборов!

Напомним, сегодня голосовать можно только на том участке, на котором вы зарегистрированы. 

Узнать участок!

Главные моменты:

  • Граждане Латвии изберут 8 из 751 депутатов, Европейский парламент нового созыва будет работать с 2019 до 2024 года.
  • На избрание депутатов от Латвии претендуют 16 списков - в целом 246 кандидатов в депутаты. В распределении депутатских мест не будут участвовать те списки кандидатов, которые набрали менее 5% голосов избирателей.
  • Предварительные результаты выборов будут известны в полночь с 26 на 27 мая, когда завершатся выборы во всех странах ЕС.

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