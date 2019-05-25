Сб, 25.05.2019
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Взрыв в Лионе: полиция опубликовала фото подозреваемого

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ФОТО: AFP / Scanpix

Следователи изучают показания десятков свидетелей взрыва в центре Лиона, заявил прокурор Парижа. В результате происшествия пострадали 13 человек. В регионе Овернь - Рона-Альпы усилены меры безопасности, сообщает Deutsche Welle.

Мотивы подозреваемого в причастности к взрыву во французском Лионе остаются неизвестны.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за инцидент, заявил прокурор Парижа Реми Эс в субботу, 25 мая.

В числе версий, которые рассматривают правоохранители, - попытка убийства с террористическим мотивом.

Подозреваемый, фотографию которого полиция распространила спустя несколько часов после инцидента, попал в поле зрения камер наблюдения. 

Он положил около булочной в центре города бумажный пакет, в котором, предположительно, находилось взрывное устройство. Затем мужчина уехал на велосипеде в том же направлении, откуда прибыл.

ФОТО: EPA/Scanpix

Напомним, взрыв в пешеходной зоне в центре Лиона прогремел вечером 24 мая. По уточненной информации властей, ранения получили 13 человек, включая восьмилетнюю девочку. 11 пострадавших были госпитализированы.

Галерея: Взрыв в пешеходной зоне в центре Лиона

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