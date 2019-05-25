Взрыв в Лионе: полиция опубликовала фото подозреваемого

Мотивы подозреваемого в причастности к взрыву во французском Лионе остаются неизвестны.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за инцидент, заявил прокурор Парижа Реми Эс в субботу, 25 мая.

В числе версий, которые рассматривают правоохранители, - попытка убийства с террористическим мотивом.

Подозреваемый, фотографию которого полиция распространила спустя несколько часов после инцидента, попал в поле зрения камер наблюдения.

[#Lyon] #AppelÀTémoins pour retrouver l’homme suspecté d’être l’auteur de l’attentat.

Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre témoignage peut être déterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d — Police nationale (@PoliceNationale) May 24, 2019

Он положил около булочной в центре города бумажный пакет, в котором, предположительно, находилось взрывное устройство. Затем мужчина уехал на велосипеде в том же направлении, откуда прибыл.

ФОТО: EPA/Scanpix

Напомним, взрыв в пешеходной зоне в центре Лиона прогремел вечером 24 мая. По уточненной информации властей, ранения получили 13 человек, включая восьмилетнюю девочку. 11 пострадавших были госпитализированы.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2019