Звезды прокомментировали финал спецвыпуска шоу "Голос. Дети"

Напомним, ранее канал аннулировал все результаты, а во время нового финала шоу принял решение наградить всех участников финала, в том числе и Микеллу.

Таким образом единственного победителя на конкурсе нет, кроме статуэток дети получился также по миллиону рублей.

По поводу финала высказался продюсер Макс Фадеев, он спросил у подписчиков на своей странице в соцсетях, не показалось ли им что-то странным в этом выпуске.

Исполнительница Наталья Штурм, которая до этого активно возмущалась итогами шоу осталась довольна решением Первого канала.

"Очень дружелюбно, не сводя ни с кем счетов и никого не обидев. Все сделано суперпрофессионально. Вот и поставлена точка в громком теле-скандале. Первый канал не стал выжимать историю по максимуму, он поступил просто по-честному", - написала она.

Максим Галкин с самого начала переживал за итоги конкурса, в итоге он остался доволен финалом.

"Я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было замечательно, трогательно, классно. Мы еще раз насладились потрясающими ребятами, я их поздравляю с победой и считаю, что речь Константина Львовича - единственно возможная и правильная. Канал достойно вышел из этого конфликта", - цитирует артиста StarHit.ru.

Иван Ургант нге удержался от шутки про шоу: "Мы сейчас сидели в студии и смотрели эфир. Я пошел купить батончик. И не мог купить, потому что на Первом нельзя ничего купить".

Актриса Эвелина Бледанс считает решение Константина Эрнста разумным.

"Все стали победителями этого сезона. И Микелла тоже! Какое правильное решение канала наградить всех. Лучшее - детям", - написала она.