Шимоните признала поражение на выборах президента Литвы и поздравила Науседу с победой

"Я поздравила Гитанаса 10 или 15 минут назад и пожелала успехов в сплочении всех людей", - сказала И. Шимоните в программе телеканала LRT в воскресенье вечером.

Во втором туре выборов президента Литвы лидирует независимый кандидат Гитанас Науседа, показывают первые результаты.

Подсчет голосов с 1334-х участков из 1972-х показал, что Г. Науседа получил 71,86% голосов, а И. Шимоните - 26,68%.

И. Шимоните сказала, что после появления результатов из Вильнюсе отрыв еще сократится, но признала, что догнать Г. Науседу ей не удастся.

"Я не знаю, почему люди осложняют и считают, что если не побеждаешь на выборах, то мир перестает существовать. Мир завтра тоже будет жить, а я буду жить с ним", - сказала она.

Лидирующий на выборах президента Литвы с большим отрывом экономист Гитанас Науседа выражает надежду, что спустя какое-то время после его избрания все жители Литвы будут чувствовать себя победившими.

"Я надеюсь, что спустя какое-то время будут чувствовать себя победившими все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку, потому что эта поддержка, наверное, не позволяет сомневаться в том, что нас поддерживает большая часть Литвы", - сказал журналистам в воскресенье Г. Науседа, который пришел в ресторан к своим сторонникам.

"Я вижу, что люди поверили. Так что сейчас самое плохое, что может для нас произойти - если мы подорвем доверие людей. Я буду делать все и я надеюсь, что моя команда будет делать все, отдаст все силы Литве, чтобы не случилось так, чтобы люди разочаровались в политике вообще", - сказал он.

Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,43%, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).