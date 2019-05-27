В Зимбабве коронована "Мисс Альбинос 2019"

Альбинизм - это генетический дефект, с которым рождаются люди или животные. Он характеризуется отсутствием пигмента меланина в волосах, глазах и коже.

Считается, что причиной альбинизма является отсутствие (или блокада) фермента тирозиназы, который необходим для нормального синтеза меланина - особого вещества, от которого зависит окраска тканей.

Оказывается, альбиносы в Зимбабве вовсе не редкость. Около 70 тысяч жителей страны родились такими,

и несмотря на то, что они считаются представителями негроидной расы, в Зимбабве их называют "белыми" или "желтыми".

Да, они не такие, как большинство людей на планете, ну и что? У них своя красота - особенная!