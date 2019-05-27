"Жизнь в реальном мире отличается от жизни в социальных сетях". Ушаков о поддержке "Согласия"

Избранный в Европейский парламент и отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков ("Согласие") хотел бы работать в парламентском комитете по региональному развитию. Об этом он сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
По словам Ушакова, он будет работать в Европарламенте так, чтобы Европа была единой, сильной и социально ответственной.
"С одной стороны, важно защищать интересы Латвии, но не менее важно отстаивать интересы единой Европы", - сказал лидер "Согласия".
Комментируя результаты партии на выборах, Ушаков отметил, что жизнь в реальном мире немного отличается от жизни в социальных сетях.
Выборы показали, что у "Согласия" много сторонников, которые поддержали его в трудное время.
Как сообщалось, на выборах Европарламента победило "Новое Единство", набрав 26,24% голосов избирателей. Второе место занимает "Согласие", за которое проголосовали 17,45% избирателей, третье место у национального объединения "Все для Латвии!" - 16,4%.
Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, Русский союз Латвии (РСЛ) - 6,24%.
"Новое единство", "Согласие" и ВЛ-ТБ/ДННЛ получат по два мандата в Европарламенте, "Для развития/За!" и РСЛ - по одному.