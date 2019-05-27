"Жизнь в реальном мире отличается от жизни в социальных сетях". Ушаков о поддержке "Согласия"

По словам Ушакова, он будет работать в Европарламенте так, чтобы Европа была единой, сильной и социально ответственной.

"С одной стороны, важно защищать интересы Латвии, но не менее важно отстаивать интересы единой Европы", - сказал лидер "Согласия".

Комментируя результаты партии на выборах, Ушаков отметил, что жизнь в реальном мире немного отличается от жизни в социальных сетях.

Выборы показали, что у "Согласия" много сторонников, которые поддержали его в трудное время.

Как сообщалось, на выборах Европарламента победило "Новое Единство", набрав 26,24% голосов избирателей. Второе место занимает "Согласие", за которое проголосовали 17,45% избирателей, третье место у национального объединения "Все для Латвии!" - 16,4%.

Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, Русский союз Латвии (РСЛ) - 6,24%.