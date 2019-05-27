Домбровскис сложит полномочия вице-президента Еврокомиссии

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ("Новое Единство") после избрания депутатом Европейского парламента сложит полномочия вице-президента. Об этом он сообщил в понедельник, 27 мая, на Латвийском радио.
По его словам, это логичный шаг после избрания в Европарламент, потому что у него есть план быть выдвинутым на должность комиссара в новом составе Еврокомиссии.
Как сообщалось, на выборах Европарламента в Латвии победило "Новое Единство", набрав 26,24% голосов избирателей. Второе место занимает "Согласие", за которое проголосовали 17,45% избирателей, третье место у национального объединения "Все для Латвии!" - 16,4%.
Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, Русский союз Латвии (РСЛ) - 6,24%.
"Новое единство", "Согласие" и ВЛ-ТБ/ДННЛ получат по два мандата в Европарламенте, "Для развития/За!" и РСЛ - по одному.