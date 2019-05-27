Кариньш считает Домбровскиса подходящим кандидатом на должность Еврокомиссара

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство", НЕ) считает приемлемым кандидатом на должность еврокомиссара нынешнего вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, а коалиционные партии еще не приняли решения по этому вопросу и вернутся к нему на следующей неделе.