Кариньш считает Домбровскиса подходящим кандидатом на должность Еврокомиссара

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство", НЕ) считает приемлемым кандидатом на должность еврокомиссара нынешнего вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, а коалиционные партии еще не приняли решения по этому вопросу и вернутся к нему на следующей неделе.
Кариньш похвалил опыт Домбровскиса и назвал его лучшим кандидатом. Возражений против кандидатуры не последовало, но коалиционные партии просили им дать время на обсуждение.
Лидер Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс допустил, что партия может выдвинуть и своего кандидата в еврокомиссары, и поддержать претендента от другой партии. Борданс считает Домбровскиса сильной кандидатурой.
Представитель НЕ Арвил Ашераденс выразил надежду, что на следующей неделе партиями удастся договориться.