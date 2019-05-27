Пн, 27.05.2019
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Кариньш считает Домбровскиса подходящим кандидатом на должность Еврокомиссара

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство", НЕ) считает приемлемым кандидатом на должность еврокомиссара нынешнего вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, а коалиционные партии еще не приняли решения по этому вопросу и вернутся к нему на следующей неделе.

Кариньш похвалил опыт Домбровскиса и назвал его лучшим кандидатом. Возражений против кандидатуры не последовало, но коалиционные партии просили им дать время на обсуждение.

Лидер Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс допустил, что партия может выдвинуть и своего кандидата в еврокомиссары, и поддержать претендента от другой партии. Борданс считает Домбровскиса сильной кандидатурой.

Представитель НЕ Арвил Ашераденс выразил надежду, что на следующей неделе партиями удастся договориться.

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